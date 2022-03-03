كنز في بيتك أقوي وأخرص كريم.. كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول نص ساعه

كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة، دائمًا ما تبحث النساء عن الطرق الفعالة للتخلص من غمقان الأماكن الحساسة وتفتيح الوجه والتخلص من الهالات السوداء التي تظهر ويعد خليط كريم البانثينول مع القهوة من أكثر الطرق الآمنة والفعالة لتفتيح الوجه والأماكن الحساسة وسوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بالخطوات.

كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة

تعد تلك الطريقة واحدة من أهم طرق تفتيح الوجه والأماكن الحساسة ومكوناتها بسيطه ومتوفرة بالمنزل.

مكونات عمل كريم القهوة لتفتيح الجسم

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة من القرفة.

ملعقتين من القهوة السادة.

ملعقة من العسل الأسود.

طريقة تحضير كريم البانثينول لتفتيح الجسم

نحضر وعاء صغير ونضع فيه البانثينول مع القهوة ونخلطهم.

نقوم باضافة القرفة إلى الخليط مع العسل و نمزج جميع المكونات جيدًا.

ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه والأماكن الداكنة في الجسم.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

نغسل الأماكن بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة يوماً بعد يومًا ونلاحظ الاختلاف قبل وبعد الوصفة.

كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة

تعتبر هذه الطريقة فعاله جداً في تفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم

مكونات تحضير كريم القهوة لتفتيح الجسم

ملعقتين من البانثينول.

وملعقتين من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق من الأرز المطحون.

ملعقة من ماء الورد.

وملعقة من النشا.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير واستخدام كريم البانثينول لتبيض الجسم