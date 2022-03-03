ماسك الخيار والصابون لتبييض وتقشير البشرة لن تصدقي النتائج من أول مرة، الخيار يعتبر من أكثر النباتات المفيدة للبشرة، حيث يعمل على تبييض البشرة والتخلص من بقايا الجلد الميت، مما يعد من الوصفات التي تعطي نتيجة فعالة في أسرع وقت، وذلك علي عكس المنتجات الكيميائية التي تؤثر علي الجلد وهذا لاحتوائها علي مواد ضارة بالبشرة كما أنها مكلفة للغاية، ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي من أفضل الحلول للحصول علي بشرة ناصعة البياض وبمكونات تتوافر في المنزل.

ماسك الخيار والصابون لتبييض البشرة وتقشير الجلد الميت في دقائق



يتكون هذا الماسك من الخيار والصابون وهما المكونين الرئيسيين في هذا الماسك كما يتم استخدام بعض المكونات الأخرى مثل:

الماء ساخن.

نشا الذرة.

عصير الليمون.

يتم إضافة هذه المكونات بنسب معينة وذلك على حسب الكمية التي يحتاج إليها المستخدم.

طريقة تحضير الماسك



ماسك الصابون والخيار لتفتيح الوجه وتقشير الجلد الميت يتم إعداده بطريقة سهلة وبسيطة حيث:

يتم إحضار كوب صابون مفتت إلى قطع صغيرة ووضعه في برطمان، بعدها لابد من إضافة كوب ماء ساخن، يقلب الماء والصابون حتى يذوب الصابون تمامًا ويصبح سائل.

بعدها نأتي بـ حبة خيار ونقوم ببشرها لتصبح قطع صغيرة ناعمة، يتم وضع بشر الخيار على خليط الماء والصابون.

بعد وضع الخيار لابد من تصفية المياه الزائدة الموجودة في الخليط باستخدام مصفاة.

بهذا الشكل تكون معظم المكونات قد اختلطت مع بعضها وأصبح الخليط ذات قوام مناسب يتبقى لنا إضافة ملعقة نشا صغيرة وذلك لكي يصبح الخليط مثل الكريم.

يتم عصر ليمونه ووضع العصير على الخليط ثم بعدها يصبح الخليط جاهز للاستخدام.

يستخدم هذا الماسك عن طريق تغطية البشرة بالكامل به.

يترك الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يتم تنظيف البشرة باستخدام الماء الدافئ وذلك لكي يتم تضييق مسام الجلد ومن ثم غلقها.

أهمية الماسك للبشرة

هذا الماسك يعطي يمنح البشرة الكثير من الفوائد التي لا يمكن الحصول عليها في حالة استخدام المواد المتاحة في الصيدليات حيث يعمل الماسك على: