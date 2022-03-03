هتعمليها على أصولها..طريقة عمل كفتة داوود باشا بالصوص الأحمر بطريقة اقتصادية ولذيذة

طريقة عمل كفتة داوود باشا بالصوص الأحمر، تُعد كفتة داوود باشا احدي الأكلات التركية الأصل حيث سميت بهذا الاسم نسبة إلى داود باشا السلطان التركي، وهي من الأكلات المصنوعة من اللحم التي تتميز بالطعم اللذيذ ويفضل الكثير صنعها ضمن أطباق العزائم والمناسبات ويمكن عمل كفتة داوود باشا بأكثر من طريقة ولكن أشهر طرق صنعها المعروفة هي كفتة داوود باشا بالبطاطس وسوف نقدم مكوناتها وطريقة صنعها.

طريقة عمل كفتة داوود باشا بالصوص الأحمر

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل لعمل كفتة داوود باشا

مكونات عمل لعمل كفتة داوود باشا

½ كيلو لحم مفروم ناعم بدون دهن.

ملعقة بهارات لحمة.

2 حبات متوسطة من البصل المقشر والمفروم.

½ ملعقة نشا.

زيت للقلي.

4 حبات طماطم مقشرة ومفرومة.

4 حبات من البطاطس المقشرة والمقطعة إلى شرائح مستطيلة أو مكعبات.

3 فص ثوم مفروم.

ملعقة ونصف من معجون الطماطم.

3 ملاعق من زيت الذرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

¼ ملعقة من القرفة.

مكعب مرقة ماجي.

2 كوب ماء.

الخطوات النهائية لتحضير كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية اللحم المفروم ونضيف إليه البصل المفروم ومقدار من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم ونقلب جيدا.

نضيف كمية النشا إلى الخليط السابق ونقلب جيدا ثم نترك الخليط بالثلاجة لمدة ساعة.

نقوم بتشكيل خليط اللحم المفروم إلى كرات صغيرة.

نحضر مقلاة متوسطة ونضع بها كمية من الزيت للقلي ونتركها على النار حتى يسخن الزيت.

يتم وضع كرات كفته داوود باشا داخل مقلاة الزيت ونقلبه على جميع الجهات حتى تنضج ونخرجها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

خطوات تحضير كفتة داوود باشا بالبطاطس