مقشر موجود في كل بيت سيجعل بشرتك كالزجاج من أول مره بشرة بيضاء وناعمة كالاطفال

‏المقشرات من الأشياء المهمة للعناية بالبشرة ولابد من الحرص على استخدام المقشرات على البشرة بشكل دائم حتى تساعد على التخلص من الخلايا الميتة التي تكون موجودة على الجلد لانه عندما يتم تراكم هذه الخلايا فإن هذا يعطي البشرة بعض البقع الداكنة التي يصعب التخلص منها فيما بعد لذلك ل ابد من الحرص على تقشير البشرة كل فترة والتخلص من هذا الجلد الميت وهناك العديد من المقشرات الصناعية التي يمكن الحصول عليها من الصيدلية ولكن الأفضل إعداد المقشر الطبيعي في المنزل باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة بشكل سريع والتخلص من خلايا الجلد الميت وخلال هذا المقال سنتحدث عن أحد أبرز هذه المقشرة وهو مقشر السكر وزيت الزيتون.

مكونات مقشر البشرة الطبيعي

‏خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي تساعدنا على إعداد مقشر طبيعي للبشرة وهذه المكونات موجودة لدينا في المنزل على الدوام كما أنها مكونات اقتصادية لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة ومكونات إعداد المقشر هي:

ملعقة من زيت الزيتون ‏ممكن استبدال زيت الزيتون بايزيد آخر مفيد للبشرة مثل زيت جوز الهند او زيت السمسم وزيت اللوز الحلو.

ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من العسل الطبيعي.

طريقة استخدام المقشر الطبيعي

‏حتى نستطيع استخدام هذا المقشر والاستفادة منه لا بد من اتباع الخطوات التالية:

‏نحضر وعاء صغير نضع فيه ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من السكر الخشن ملعقة من العسل الطبيعي.

نبدأ في تحريك هذه المكونات معًا بعد ذلك نضع مكونات هذا المقشر داخل علبة مناسبة يمكن أن تكون علبة كريم فارغة لدينا.

بعد ذلك نستخدم هذا الخليط مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من الخلايا الميتة على البشرة بعد غسل الوجه بالماء والغسول.

نبدأ في تدليك البشرة باستخدام هذا المقشر بشكل خفيف حتى يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة الموجودة في الوجه.

لا ينصح باستخدام المقشر يوميًا على البشرة لأنها قد تتعرض للالتهابات.

بعد ذلك يتم استخدام المرطب المناسب لحماية البشرة من الجفاف بعد التقشير.

الوصفة السرية للحصول على بشرة بيضاء

يمكنك الحصول على بشرة بيضاء من أول إستعمال باستخدم مكون سحري موجود في منزلك هذا المكون فعال وهو ماء الورد والنشا حيث يلعب هذا الكريم مور كببر جدا في الحصول على. بشرة بيضاء بدون تجاعيد قومي بدهن البشرة بملعقة واحدة من ماء الورد والنشا ثم قومي يتركها لمدة ساعتين وسوف تجدين بياض ناصع