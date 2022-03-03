اولادك بيحبوا البطاطس..تعالي هقولك على طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت مفيدة وصحيه للأطفال

طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية ، البطاطس من أشهى الوجبات التي يعشقها الجميع خصوصًا الأطفال، وتتنوع الطرق التي يمكن إعداد البطاطس بها، فقد يتم تحميرها أو سلقها أو عمل صينية أو ما إلى ذلك من طرق معروفة ومعتادة،ولكن وصفة اليوم في إعداد فطيرة البطاطس، هي من ألذ الوصفات التي يجب تجربتها، لأنها تعطي تجربة جديدة ومميزة سيعجب بها كل من يتناولها، كما إنها تصلح كطبق جانبي في العزائم حيث أن مذاقها الرائع سيجعل الجميع يعشقونها.

طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل فطيرة البطاطس في البيت بمكونات اقتصادية وبطريقة تحضير بسيطة

مكونات وصفة فطيرة البطاطس

مقادير إعداد فطيرة البطاطس هي مقادير سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، حيث تستطيعين إعدادها على الفطار أو العشاء في دقائق قليلة وبكل سهولة، فكل ما سوف تحتاجينه هو:

نصف كيلو بطاطس

ملح طعام

معلقة من النشا

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر

ماء مغلي.

زيت للقلي

الحشو حسب التفضيل (جبن موتوريلا- جبن رومي- لحم مفروم)

طريقة تحضير فطيرة البطاطس