أسهل طريقة لعمل كيكة العشر دقائق الهشه بأبسط المكونات

كيكة العشر دقائق، تعد كيكة العشر دقائق من أسهل وأسرع أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب للجميع، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، يتم تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة مثل الأعياد والأفراح وغيرها الكثير، تقدم مع بعض المشروبات المفضلة من العصائر والمشروبات الغازية، يوجد أكثر من حشوة يمكن استخدامها في الوصفة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة العشر دقائق بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل كيك العشر دقائق

يمكنكم تحضير كيكة العشر دقائق الهشه بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج بذل مجهود، حيث أن مكوناتها موجودة في كل مطبخ وغير مكلفة، تابعوا الخطوات للتعرف على الطريقة.

المكونات:

عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ما يعادل كوب ونصف من اللبن.

عدد اثنان كوب من الدقيق المنخول.

مقدار عدد كوب واحد من السكر الأبيض.

حوالي نصف كوب من الزيت.

مقدار حوالي نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

بواسطة الخلاط الكهربائي يتم وضع كلاً من السكر والزيت واللبن و الكاكاو ويتم خلط جميع المكونات جيداً إلى أن تتجانس المكونات تماماً.

بعد ذلك يتم أخذ كوب من الخليط ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

يضاف البيض إلي باقي الخليط ويتم الخفق مجدداً.

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به الدقيق المنخول والبيكنج بودر وباقي المكونات التي تم تجهيزها ويتم العجن جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك يتم تجهيز صينية مدهونة بقليل من الزبدة،ويتم سكب الخليط بها ومراعاة ضرورة توزيع الخليط تماماً في الصينية.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مناسبة لمدة 20 دقيقة تقريباً أو حتى تنضج الكيكة جيداً، مع مراعاة أن تكون النار هادئة.

يتم وضع الخليط السابق وضعه في الثلاجة فوق الكيك وتترك بعض الوقت.

تقطع وتقدم باردة مع أنواع المشروبات المفضلة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل كيكة العشر دقائق بالخطوات البسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.