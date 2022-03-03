حضري عجينة السمبوسة الشهية بكل سهولة بالمنزل

السمبوسة هي عبارة عن عجينة رقيقة، حيث تعد السمبوسة من أشهر وأطيب المقبلات وحيث يقبل على تناوله الجميع خاصةً على المائدة في شهر رمضان، وحيث يتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية المتنوعة والسلطات والشوربات كما أن السمبوسة تتعدد حشوات بعدة حشوات متنوعة مثل حشوها بالخضار المسلوقة والدجاج المفروم المتبل أو اللحم المفروم أو الجبنة بكل أنواعها وكما أن عجينة السمبوسة متوفرة في كل مطبخ مكوناتها غيو مكلفة وبسيطة، كما يمكن إعدادها منزلياً، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة السمبوسة بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

مقدار كوب من الماء .

ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة من ملح الطعام حسب الرغبة .

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة حسب الرغبة .

طريقة التحضير :