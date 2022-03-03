نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بطاطس المطاعم المقرمشة بمكون موجود في كل بيت ومش هتشرب زيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر عمل بطاطس المطاعم المقرمشة، من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للجسم لذلك تحرص الأمهات على تحضيرها بطرق مختلفة، ولكن يفضل الكثيرون تناول البطاطس المقلية المقرمشة بطعمها الجميل، ولكن يفضلون شراءها جاهزة لذلك تبحث ربات المنزل عن أسهل طريقة تجعلهم يحضرون البطاطس المقرمشة في البيت بالقليل من الزيت، لكي تكون صحية ومفيدة للابناءهم.

سر بطاطس المطاعم المقرمشة بمكون موجود في كل بيت

يجب أختيار نوعية مناسبة من البطاطس للقلي، عليك تقطيع البطاطس إلي شرائح كبيرة، ثم قومي بإحضار وعاء وضعي على النار به كمية مناسبة من الماء مع إضافة ربع كوب من الخل مع رشة ملح نترك المياة تغلي، ثم نقوم بإضافة شرائح البطاطس نتركها بدقائق تغلي ثم تقوم باطفاء النار وإخراج البطاطس ووضعها بالماء البارد فتساعد هذه الطريقة في جعل البطاطس مقرمشة وتشرب القليل من الزيت ، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار به كمية مناسبة من الزيت، نترك الزيت يسخن ثم نقوم بإضافة البطاطس ونقلبها حتي تصل للون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها على مناديل المطبخ حتي نتخلص من أي زيوت متواجدة بها.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت زي المطاعم

عليك إحضار كمية البطاطس التي تريد تحضيرها قم بتقطيعها لشرائح متوسطة الحجم، عليك إحضار صينية فرن مناسبة وقومي بدهنها بالزيت، ثم قومي برص شرائح البطاطس عليها مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود والتوابل، عليك إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وتقليب البطاطس في جميع الاتجاهات حتي تنضج وستحصلين على بطاطس مقرمشة وصحية بطعم مميز ستنال إعجاب أفراد أسرتك.

سر عمل بطاطس المطاعم المقرمشة

أيضا من السهل عمل خلطة البطاطس تعطيها طعم مميز وتجعلها مقرمشة ولون ذهبي جميل، عليك تقطيع كمية البطاطس إلي شرائح متوسطة الحجم، ثم قم بإحضار وعاء به دقيق وملح وفلفل أسود وكركم وبابريكا والقليل من الماء ليكون مثل العجين، نقوم بوضع مقلاة على النار به زيت ، نضع البطاطس في الخليط ثم نضعها في الزيت مع التقليب حتي تصل للون الذهبي، ثم عليك إخراجها على مناديل المطبخ للتخلص من أي زيوت بها.