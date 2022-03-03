نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة واحدة من الملح تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم نتيجة روعه من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة ملح واحده تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم، يوجد العديد من الطرق والخلطات التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر الزائد بشكل نهائي باستخدام الملح، التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، حيث وتعتبر مشكلة الشعر الزائد أكثر المشكلات التي تؤرق النساء وتبحث عن كثير من الحلول للتخلص منها ومنها وصفات الملح وتابعونا لنتعرف عليها.

تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله

يوجد مجموعة كبيرة من الوصفات والتي يدخل الملح ضمن مكوناتها للتخلص من الشعر الزائد ومنها:

الوصفة الأولى وصفة الملح وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة فعاله جدا في إزالة شعر الوجه والجسم كله

مكونات وصفه الملح لإزالة الشعر

ملح طعام خشن.

صابون زيت الزيتون المبشور.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفه الملح لإزالة الشعر

اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متماسك.

ثم ضعي هذا الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها واتركيها لمدة ساعة أو ساعتين على حسب طبيعه الشعر الزائد.

بعدها ستلاحظين تساقط الشعر وبعد ذلك قومي بشطف المنطقة بالماء الفاتر.

في النهاية قومي بترطيب المنطقة بماء الورد.

وصفة الملح والماء لإزالة الشعر من الجسم

ينصح باستخدام هذه الوصفة في إزالة شعر الوجه والجسم لإنها فعاله وأمنه على الجسم

مكونات وصفة الماء في إزالة الشعر

نصف كوب ملح.

ربع كوب ماء بارد.

طريقة تحضير واستخدام وصفه الملح في إزالة الشعر

امزجي المكونات معاً ثم ضعي الخليط على البشرة ودلكي البشرة به.

سيتم إزالة الشعر الزائد من الجذور ثم اتركي المزيج على البشرة لمدة 10 دقائق.

اغسلي المنطقة بالماء وجففيها جيداً.

يمكن تكرار هذه الخلطة كل أسبوع للحصول على النتائج المطلوبة، في إزالة الشعر بدون أي ألآلم .

وصفة الملح وكريم الحليب لإزالة الشعر

تعتبر وصفة الملح والحليب من أكثر الوصفات التي لها تأثير كبير في إزالة الشعر بدون أي الآلم

مكونات كريم الحليب لإزالة الشعر

5 ملاعق كبيرة ملح.

6 ملا عق كبيرة كركم مطحون.

5 ملاعق كبيرة حليب.

طريقة تحضير كريم الحليب لإزالة الشعر

قومي بإحضار وعاء كبير ووضعي كل المكونات مع بعضها البعض واخلطيهم جيداً للحصول على قوام متماسك.

ضعي هذا الخليط في وعاء محكم واستخدميه على البشرة اتركيه حتى يجف تماماً لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

قومي بفركه بعد أن يجف وسيتم إزالة الشعر مهما كان قصيراً.

مهما كان قصيراً. ثم اغسلي البشرة بالماء والغسول.

وصفة الملح والفازلين للتخلص من الشعر الزائد

مكونات وصفه الملح في إزالة الشعر

ملح الطعام العادي أو السكر.

فازلين.

طريقة تحضير واستخدام وصفه الملح في إزالة الشعر