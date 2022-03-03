طريقة عمل معمول التمر السعودي بالسميد بخطوات سهلة في البيت

يعد العمول السعودي أحد أشهر الحلويات التي تقدم في العيد والمناسبات، ويعد واسع الانتشار نظراً لسهولة وسرعة عمله في المنزل، وحيث أن مكوناته متوفرة في كل بيت، كما يتميز المعمول السعودي بطعمه اللذيذ ويتميز أيضاً المعمول بالسميد بكونه هش ولذيذ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المعمول السعودي بطريقة سهله وسريعة وغير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا جهد طويل في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المعمول السعودي

المكونات:

عدد خمس أكواب من السميد الناعم .

نصف كوب من السكر .

نصف كوب حليب مجفف .

كوب و نصف من الحليب السائل .

كوب و نصف من الدقيق .

كوب و نصف من السمنة .

كوب و نصف من الزيت .

ملعقة كبيرة من المحلب .

نصف ملعقة مستكة سائلة .

ملعقة كبيرة ماء الورد .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

أثنين ملعقة من بهارات الكعك .

كوب من معجون التمر للحشوة .

ملعقة من بهارات الكعك للحشوة .

ملعقة من زيت السمسم للحشوة .

ملعقة من السمسم الأبيض للحشوة .

طريقة التحضير :