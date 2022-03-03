تحضير صوص الشوكولاتة في عشر دقائق من المنزل بمكونات إقتصادية بدون كريمة

الصوص هو نوع من أنواع الحلويات ويتنوع ما بين صوص الشوكولاتة أو الكريمة أو صوص الكراميل وهو عبارة عن مادة سائلة قوامها خفيف أو ثقيل حسب رغبة الشخص، وعادةً ما يتم استخدام الصوص في تغليف الكيك والتورتة والكب كيك من الخارج وغيرهم من الحلويات والمعجنات وغيرهم، عند القيام بشراء الصوص من المحلات بشكل جاهز نجد إرتفاع أسعار الصوص بشكل ملحوظ مما يجعل الإقبال على شرائه قليل خاصةً صوص الكراميل والذي يعتبر أكثر الأصناف لذة من حيث المذاق، ونجد أن الأمهات الحريصة على تحضير الحلويات بإستمرار تدرك أهمية الصوص بأنواعه في المطبخ الخاص بها لذلك تلجأ إلي حلول بديلة بدلاً من شراء الصوص جاهز وهو القيام بتحضيره بذات نفسها، موضوع اليوم عن كيفية تحضير صوص الكراميل بخطوات بسيطة ومكونات إقتصادية ويمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير صوص الكراميل

عند القيام بحصر جميع الحلويات والكيك والمعجنات نجد أن أكثر المكونات المشتركة التي يتم الحاجة إليها بإستمرار هو صوص الشوكولاتة الذي يتم استخلاصه من الشوكولاتة والكاكاو ويصبح بمثابة شوكولاتة سائلة، عادةً ما يتم استخدام صوص الشوكولاتة في تغليف الكيك من الخارج، وحشوة داخلية للمعجنات وغيرهم، ويرتفع مستوى السعرات الحرارية بصوص الشوكولاتة.

مع زيادة ضغوط الحياة على الجميع لذلك تقوم الأمهات بتحضير ما يمكن تحضيره في المنزل بسهولة بدلاً من الشراء جاهز حتى أن معظم الأمهات أصبحت تلتزم بتحضير الكثير من الوجبات الخارجية والأشياء التي كانت تقوم بتحضيرها جاهزة من الخارج وذلك بهدف التوفير في معظم الأشياء، ولا شك أن معظم مكونات المعجنات والكيك باهظة من حيث الثمن.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

كأس من السكر البودرة الأبيض.

فنجان صغير من الماء.

كأس من الكريمة السائلة التي تستخدم في الخفق.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي نقوم بإشعال النار ونضع إناء متوسط الحجم ووضع فيه كلاً من الماء والسكر على درجة حرارة متوسطة ونترك الخليط حتى الغليان وذوبان السكر. الخطوة الثانية بعد تحول خليك السكر والماء إلي ماء ذهبي اللون ثقيل نوعاً ما وسكب الكريمة بالتدريج وتقليبهم بالملعقة حتى تمتزج المكونات. الخطوة الثالثة نضع الخليط على النار حتى الغليان ثم إضافة المكون الأساسي الزبدة حيث تعتبر الزبدة مكون أساسي في تحضير صوص الكراميل. الخطوة الأخيرة نرفع الصوص من النار ثم نتركه حتى يبرد ووضعه بعد ذلك في الثلاجة للاستخدام حسب الرغبة.

ملحوظة:

يوجد طرق مختلفة لتحضير صوص الكراميل، حيث يمكن شراء الصوص عبارة عن عبوة بها مسحوق جاف يتم تحضيره في المنزل بإستخدام الحليب أو الماء، ويمكن تحضير صوص الكراميل في الطريقة السابقة بالحليب أيضاً ولكن تعتبر تلك الطريقة مليئة بالسعرات الحرارية العالية لذلك يفضل البعض تحضيره بدون الحليب أو قشطة الحليب، تعتبر تلك الطريقة إقتصادية بشكل كبير وتُعطي مذاق رائع ولذيذ مثل الصوص الجاهز.