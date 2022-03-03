صينية القرنبيط بالبشاميل بكل أسرارها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

يعتبر القرنبيط من الأطعمة والأكلات الغذائية المحببة لدي الكثير، نظرا لكون أحد الأطباق التى تحتوي على عناصر غذائية متعددة وصحية، بالإضافة إلى كونها أحد الوجبات الاقتصادية وحيت أن طريقة تحضير سهلة وسريعة ولا يحتاج إلى بذل جهد ولا قت كثيراً، وكما أن مكوناتها متوفرة في المنزل، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية القرنبيط بالبشاميل بكل أسراره وبطريقة سهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل صينية القرنبيط بالبشاميل

المكونات:

أربع أكواب من البشاميل .

ثمرة واحدة من القرنبيط مقطعة قطعة متوسطة الحجم .

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

بصلة واحد متوسطة مفرومة ناعماً .

فص من الثوم المهروس .

ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي مقطعة مكعبات صغيرة .

نصف ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي مقطعة مكعبات صغيرة .

ثمرة من الجزر صغيرة الحجم المبشورة .

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور .

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

ثلث ملعقة صغيرة من الكمون .

ثلث ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

طريقة التحضير :