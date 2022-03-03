ضاع عمرك وانتي تحضري البيتزا في الفرن.. اليكي طريقة عمل البيتزا في المقلاة في 5 دقائق فقط ستدمنيها

بيتزا المقلاة أحد أنواع الفطائر التي يمكن إعدادها بواسطة الطاسة ودون استخدام الفرن ‏‏وهذه الطريقة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، بل يمكن اعدادها في وقت قصير، ونحتاج فقط إلى توفر جميع المكونات، بعد ذلك نبدأ في إعداد هذه البيتزا، والبيتزا تعد أحد أنواع الأطباق اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، ويحبون تناولها بسبب طعمها اللذيذ والمختلف، وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا في الطاسة، والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون البيتزا جاهزة والبيتزا تعد ‏أهم الوجبات السريعة التي يهتم الكثير من الناس بها، بسبب طعمها المميز واللذيذ، وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون البيتزا جاهزة.

مكونات إعداد البيتزا في الطاسة ‏

‏نحتاج إلى العديد من المكونات حتى نستطيع إعداد البيتزا في المنزل، وهذه المكونات تنقسم إلى قسمين، مكونات إعداد عجينة البيتزا ومكونات نحتاج إليها لإعداد البيتزا من الأعلى، وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهي:

كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب كبير من المشروم الطازج.

كوب كبير من صلصة الطماطم.

كوب كبير من الفلفل الأخضر الشرائح.

نصف كوب من الزبادي.

نصف ملعقة باكنج بودر.

كوب من الجبن الموزاريلا.

ملعقة كبير من الزيت.

ملعقة صغيرن من الملح.

كوب من الماء.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغير من الزعتر.طريقة إعداد بيتزا المقلاة

من خلال طريقة إعداد بيتزا الطاسة نحتاج إلى الكثير من المكونات حتى نستطيع إعداد عجينة ‏وطريقة إعداد البيتزا هي وأولًا لا بد من تحضير عجينة البيتزا واستخدام المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون العجينة جاهزة: