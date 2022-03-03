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عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر زى بتاع المحلات المشهورة بكل أسراره بدون ما يفك أو يكش - ثقفني
طريقة عمل البرجر زى بتاع المحلات هذه هي أكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأمهات و السيدات وهذا لأن البرجر من أكثر الأكلات السريعة التي يفضلها جميع الأشخاص من الكبار والصغار فهو من الوجبات المميزة جدا والمغذية كما أنها صحية لأنها تحتوي على الخضروات والبروتين لذلك فهو صحي جداً للأطفال، وهناك طريقة خاصة يستخدمها المطاعم في تحضير البرجر لذلك يتميز بطعمه الجوسي والمميز المختلف عن الجاهز تماماً وسنقدم لكم كافة أسرار البرجر.
مقادير البرجر
هناك مكون أساسي يميز جدا برجر المطاعم والمحلات وهو الذي يحافظ على قوامه بدون ما يكش أو يفك، المكونات هي:
- نصف كيلو من اللحمة الملبسة.
- ملعقتين كبار من الماء.
- نصف كوب من الفول الصويا.
- بصلة متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.
- ملعقة من الصويا صوص لو عاوزين لونه غامق
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير البرجر
- في البداية نأتي بنصف كوب من الفول الصويا نفرمه ناعم ثم نضعه في وعاء كبير ثم نضيف ملعقتين من الماء ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا لكى يسهل خلط الفول الصويا مع اللحم.
- بعد ذلك نضيف اللحم المفروم على الفول الصويا المفروم ونقلبهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجا الفول مع اللحم المفروم.
- نأتي ببصله و نقوم بفرمها ثم نقوم بتصفية البصلة جيدًا بشاشة حتى تتخلص من السوائل المتواجدة بها.
- نضيف البصلة على اللحم والفول الصويا نصف ملعقة صغيرة من بهارات البرجر و الملح والفلفل الأسود وملعقة من الصويا صوص.
- نخلط جميع مكونات البرجر مع بعضهم حتى يمتزجا المكونات.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكونات في المفرمة ونفرم البرجر فرمة ناعمة.
- نترك البرجر في الفريزر يرتاح لمدة نصف ساعة.
- نخرجها من الفريزر ونقوم بتشكيلها أقراص متساوية الحجم يمكنك استخدام المكبس إذا كان متوفر لديكي.
- نأتي بطاسة ونضع نقطة من الزيت بداخلها ونضع قطع البرجر ونتركها حتى تأخذ لون ثم نقلبها على الوجه الثاني.
- ثم نضعه في خبز البرجر مع الخضروات والصوصات وبالصحة والهنا.
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