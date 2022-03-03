طريقة عمل البرجر زى بتاع المحلات المشهورة بكل أسراره بدون ما يفك أو يكش

طريقة عمل البرجر زى بتاع المحلات هذه هي أكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأمهات و السيدات وهذا لأن البرجر من أكثر الأكلات السريعة التي يفضلها جميع الأشخاص من الكبار والصغار فهو من الوجبات المميزة جدا والمغذية كما أنها صحية لأنها تحتوي على الخضروات والبروتين لذلك فهو صحي جداً للأطفال، وهناك طريقة خاصة يستخدمها المطاعم في تحضير البرجر لذلك يتميز بطعمه الجوسي والمميز المختلف عن الجاهز تماماً وسنقدم لكم كافة أسرار البرجر.

مقادير البرجر

هناك مكون أساسي يميز جدا برجر المطاعم والمحلات وهو الذي يحافظ على قوامه بدون ما يكش أو يفك، المكونات هي:

نصف كيلو من اللحمة الملبسة.

ملعقتين كبار من الماء.

نصف كوب من الفول الصويا.

بصلة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.

ملعقة من الصويا صوص لو عاوزين لونه غامق

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير البرجر