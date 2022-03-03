طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بخلطة وطعم رهيب ألذ صينية ممكن تاكليها

من الأكلات اللذيذة هي صينية البطاطس بالفراخ فيمكن أن نقوم بتجهيز هذه الأكلة في وقت سريع جدا فهي سهلة والمكونات التي تحتوي عليها هذه الأكلة بسيطة ولا تكون مكلفة، فهي تكون عبارة عن كمية من البطاطس فيتم تقطيع البطاطس على شكل دوائر أو حلقات ونضيف إليها بعض الخضراوات مثل الطماطم والبصل وغيرهم، وأساس هذه الأكلة هي الفراخ سواء الأوراك أو الصدور أو الإثنان معا، فهي قد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة حيث أنها مليئة بالفيتامينات والبروتينات وغيرهم.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ

فرخة واحدة.

نصف كيلو من البطاطس.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ وجوزة الطيب.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ