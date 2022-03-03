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عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بخلطة وطعم رهيب ألذ صينية ممكن تاكليها - ثقفني
من الأكلات اللذيذة هي صينية البطاطس بالفراخ فيمكن أن نقوم بتجهيز هذه الأكلة في وقت سريع جدا فهي سهلة والمكونات التي تحتوي عليها هذه الأكلة بسيطة ولا تكون مكلفة، فهي تكون عبارة عن كمية من البطاطس فيتم تقطيع البطاطس على شكل دوائر أو حلقات ونضيف إليها بعض الخضراوات مثل الطماطم والبصل وغيرهم، وأساس هذه الأكلة هي الفراخ سواء الأوراك أو الصدور أو الإثنان معا، فهي قد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة حيث أنها مليئة بالفيتامينات والبروتينات وغيرهم.
مكونات صينية البطاطس بالفراخ
- فرخة واحدة.
- نصف كيلو من البطاطس.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ وجوزة الطيب.
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
- في البداية نقوم بسلق الفراخ حيث نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نقوم بتجهيز الفراخ فيتم غسلها جيدا بالماء ويتم تقطيعها إلى أربع قطع.
- ثم نضع قطع الفراخ في الوعاء ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود ونضع ورق الورا والحبهان ونتركها على النار حتى يتم تسويتها ونرفعها من على النار ويتم تصفيتها من الشوربة.
- وبعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم نضع البصل ويتم تقطيعه على شكل شرائح ونضيف شرائح البطاطس.
- ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم إضافة الكزبرة الجافة وقومي بتقليبهم مع بعض ثم نضع الطماطم ويفضل أن يكون مبشور ونضيف الفلفل الأخضر الشرائح.
- ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع كمية مناسبة من شوربة الفراخ ونتركهم على النار حتى يتم تسوية البطاطس وبعد ذلك يتم رفع الصينية من على النار ثم نضع قطع الفراخ المسلوقة على صينية البطاطس.
- ونضيف على قطع الفراخ صلصة الطماطم ورشة من جوزة الطيب وبهارات الفراخ ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يتغير لونها.
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