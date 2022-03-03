وداعاً لفشل البسبوسة بعد الآن.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بمقادير اقتصادية ناجحة 100% 

البسبوسة من بين أهم الأنواع التي تتواجد من الحلوى الشرقية التي من السهل جدا على كل ربة منزل أن تقوم بعملها في البيت وبأقل الإمكانات، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول المكونات الأساسية والتي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل أفضل نوع من أنواع وصفة البسبوسة المتميزة، والتي تعتبر من بين أشهر نوعيات الحلا الشرقي المحبب للكثير من الناس، وفيما يلي من فقراتنا القادمة نوافيكم بعرض أهم المكونات الأساسية لحلوى البسبوسة مع بيان أهم خطوات التحضير لهذا النوع المتميز من أنواع الحلوى.

مكونات إعداد البسبوسة الطرية

البسبوسة تعتبر من بين أهم نوعيات الحلويات التي تعد شهيرة جدا ويتم عملها بأكثر من طريقة، حيث أن الكثير من الناس يفضلون أن يتم عمل البسبوسة في المنزل كما يتم إحضارها من البائع حيث أن مكوناتها بسيطة جد ومن أهمها ما يأتي، من بين أهم المكونات الأساسية لوصفة البسبوسة ما يأتي:

ثلاث أكواب من مكون دقيق السميد.

كوب من الحليب.

نصف كوب من مكون السمن البلدي.

ربع كوب من مكون عسل الجلوكوز.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقتان من الزبادي.

شربات ساخن.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت

من بين أهم الخطوات الأساسية والتي تيسر من عمل وصفة البسبوسة ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون بإحضار مكون دقيق السميد وخلطه بشكل جيد مع مكون السمن البلدي مع التقليب بشكل خفيف.

قومي بوضع البيكينج بودر وقلبي بشكل بطئ.

المكونات السائلة تتم إضافتها معا مع الاستمرار في التقليب.

المكونات السائلة تتم إضافتها معا مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع بقية المكونات مع بعضها، مع التقليب حتى الوصول لقوام خليط البسبوسة المتجانس سهل التسوية.

يتم وضع الخليط بالقالب الملائم وإدخال البسبوسة الفرن حتى نحصل على التسوية المطلوبة لها.

لا بد وأن يكون وجه البسبوسة قد تغير للون البني المحمر ومن ثم يتم إخراجها من الفرن ويوضع العسل أو شربات البسبوسة الخفيف والساخن حتى نحصل عليه طرية تماما وغير جافة، وتعتبر تلك الطريقة هي من أسهل طرق التحضير .

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يفضل تناولها الكثير من الكبار والصغار كما أن طريقة إعدادها تعتبر سهلة ويمكن عمل البسبوسة باكثر من طريقة، لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة لعمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم يجنن احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني ومش هتبطلي تعمليها لولادك