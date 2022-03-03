بملعقة نشا في أعملي أقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

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عمر شويل - جدة بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي ومن خلال الاستعمال لهذا المكون من الممكن أن نحصل على أفضل تركيبة متميزة تعد مزيلة تماما للعرق ومن الممكن أن تتم الإزالة لكل ما يتواجد من عرق أو أي رائحة سيئة من خلال الاستعانة بهذه المكونات البسيطة القادمة مع النشا، والتي تعطي أفضل نتيجة، حيث تعد وصفة من النشا من بين الوصفات الأبرز والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على أفضل مزيل للتعرق، ومن الممكن التحضير للخليط من خلال تلك الخطوات القادمة.

بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي

النشا من أهم المكونات التي من الممكن أن يتم من خلالها عمل مزيل عرق طبيعي، ومن خلال الاستعانة بمكونات تعمل على ترطيب الجلد ومكونات تعزز من قدرة النشا على أن يتم منع التعرق الزائد وجعل رائحة الجسم جيدة من الممكن أن يتم عمل أفضل تركيبة ممتازة من مزيل عرق طبيعي ليس له أي آثار جانبية على الجلد، وفيما يلي أهم مكونات الخليط.

مكونات لعمل مزيل عرق طبيعي

من بين أهم المكونات التي لا بد وأن تستخدم لعمل أفضل مزيل تعرق ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الشبة.

ملعقة من عطر المسك.

ملعقة الفازلين.

طريقة عمل مزيل العرق

أسهل طريقة لعمل مزيل العرق هي تلك الطريقة المقبلة والتي نتحدث عنها من خلال الآتي من الفقرات القادمة، حيث أن مكونات الطريقة تتطلب الخطوات الآتية:

إذابة الفازلين ومن تتم خطوة الإضافة النشا.

التقليب الجيد حتى اختفاء أي تكتل بالخليط.

تتم الإضافة لبقية المكونات مع التقليب المستمر ولا بد من إضافة مكون الشبة حيث أنه يمتلك القدرة مع النشا على إزالة العرق وأي روائح نفاذة.

الخليط يتم وضعه في علبة ملائمة ومحكمة الغلق ويتم استعماله عند الحاجة، ومن ثم يتم وضع تطبيق الخليط ويستمر أثره لأكثر من ثمان ساعات ورائحته عطرة ومميزة وله أثر مبيض للجلد وملطف لخلاياه

يمكنك التخلص من رائحة العرق الموجود في جسدك باستعمال خلطة سحرية تتكون من ملعقة من النشا من ملعقة من الفازلين يساعد في التخلص والفضاء على رائحة العرق والتخلص من مشاكل العرق التي تواجهها السيدات خصوصا في فصل الصيف والتغلب على هذه المشكلة يكون بسهولة عند استخدام مزيل عرق طبيعي يقضي علي رائحة العرق بدون أن يسبب