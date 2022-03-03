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عمر شويل - جدة الحبة السوداء ... فوائد كثيرة فى تناول الحبة السوداء أو حبة البركة لن تتخيل الأمراض التي تعالجها كنز لايعلمة الكثير - ثقفني
فوائد كثيرة فى تناول الحبة السوداء، تعد حبه البركة من أشهر الأعشاب الموجودة على مستوى العالم وتعرف بالحبة السوداء يفضلها العديد من الناس خاصه في الشرق الأوسط وتدخل في أنواع كثيرة من المخبوزات، كما يمكن تناولها على هيئة مشروب أو إضافتها مع الأعشاب الأخرى مثل الشمر واليانسون وعمل شاي للأعشاب منها، وتتمتع حبه البركة بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعل الكثيرين يفضلون تناولها.
فوائد كثيرة فى تناول الحبة السوداء
ما هي حبه البركة
- تعرف حبه البركة في السودان باسم الكمون الأسود أو الكمون الهندي أما في مصر وسوريا تعرف باسم حبه البركة.
- تنشئ الحبة السوداء في أحد النباتات التي تنمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتدخل في صناعة العديد من الأدوية منذ 2000 سنه على يد المصريين القدماء.
- يبلغ طول ارتفاع نبتة الحبة السوداء حوالي 50 سنتيمتر حيث يتم استخراج الحبة السوداء من الكبسولة التي يوجد بداخلها بذور بيضاء ثلاثية الأبعاد التي يحتوي عليها النبات وعندما تنضج تلك الحبوب تتحول للون الأسود وذلك بعد تعرضها للهواء.
فوائد حبه البركة
- تدخل حبه البركة أحد الأعشاب المستخدمة في طهي الأطعمة المختلفة.
- تعمل حبه البركة على الاحتفاظ بالحرارة الطبيعية للجسم والتي تستهلكها الأطعمة السريعة والغير صحية مثل البيتزا والمعلبات والأيس كريم
- والتي تسبب العديد من الأمراض.
- تدخل الحبة السوداء في الأدوية التي تستخدم في علاج مرض الربو و تأتي بنتائج رائعة
- في تحسين صحه المرضى المصابين بالربو مقارنه بالمرضى الذين يتناولون أدويه لا تحتوي على زيت بذور الحبة السوداء.
- يستخدم زيت الحبة السوداء في التخلص من التهاب المفاصل الروماتويدي وذلك طبقا لتجربة
- تم تنفيذها علي 43 امرأة مصابة الروماتويدي استخدام كبسولات من زيت الحبة السوداء لمدة شهر وقد يخفف ذلك عنهم الألم بشكل ملحوظ.
- يستعمل زيت حبه البركة في علاج الحساسية حسب دراسة قد نشرت عام 2011 في مجله أمريكية
- التي وضحت أن زيت حبه البركة يقلل من سيلان الأنف والاحتقان والحكة بشكل كبير بعد مرور أسبوعين من تناولها.
- يدخل زيت حبه البركة في علاج العدوى التي تصيب العين ويمكن تدليك الجفون ليلا باستخدام زيت الحبة السوداء
- الذي يعمل على تحسين الإبصار و تخفيف الالتهاب.
- كما ثبت أن حبه البركة تقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم وتعمل على مقاومة وتثبيط تلك الخلايا خاصة سرطان القولون.
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