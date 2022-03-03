الحبة السوداء ... فوائد كثيرة فى تناول الحبة السوداء أو حبة البركة لن تتخيل الأمراض التي تعالجها كنز لايعلمة الكثير

فوائد كثيرة فى تناول الحبة السوداء، تعد حبه البركة من أشهر الأعشاب الموجودة على مستوى العالم وتعرف بالحبة السوداء يفضلها العديد من الناس خاصه في الشرق الأوسط وتدخل في أنواع كثيرة من المخبوزات، كما يمكن تناولها على هيئة مشروب أو إضافتها مع الأعشاب الأخرى مثل الشمر واليانسون وعمل شاي للأعشاب منها، وتتمتع حبه البركة بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعل الكثيرين يفضلون تناولها.

فوائد كثيرة فى تناول الحبة السوداء

ما هي حبه البركة

تعرف حبه البركة في السودان باسم الكمون الأسود أو الكمون الهندي أما في مصر وسوريا تعرف باسم حبه البركة.

تنشئ الحبة السوداء في أحد النباتات التي تنمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتدخل في صناعة العديد من الأدوية منذ 2000 سنه على يد المصريين القدماء.

يبلغ طول ارتفاع نبتة الحبة السوداء حوالي 50 سنتيمتر حيث يتم استخراج الحبة السوداء من الكبسولة التي يوجد بداخلها بذور بيضاء ثلاثية الأبعاد التي يحتوي عليها النبات وعندما تنضج تلك الحبوب تتحول للون الأسود وذلك بعد تعرضها للهواء.

فوائد حبه البركة