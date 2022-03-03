بأسرار محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها علي الخيار المخلل هيبقي مشطشط ومقرمش لحد اخر واحدة

الخيار من أكثر الخضروات المفضلة لمعظم الناس والتي تضمن على العديد من العناصر المغذية المفيدة، فلا يوجد طاولة طعام تخلو من الخيار بمختلف أشكاله سواء كان موجود في السلطة أو مخلل بجانب الطعام، ويقوم الناس بشراء الخيار المخلل من الخارج على الرغم من أن تخليله في المنزل سهل للغاية، وسنعرض لكم في هذا الموضوع طريقة عمل مخلل الخيار السريع مقرمش حيث يعطي الخيار المخلل مذاق مختلف ومميز للطعام ويحاول الناس عمله في البيت ولكن في الكثير من الأحيان يكون لين بشكل مبالغ فيه أو يفسد ويكون غير صالح للتناول، وذلك بسبب تخليله بشكل غير صحيح وسنقوم في الفقرات التالية بتوضيح كيفية عمل مخلل الخيار بشكل صحيح من حيث المكونات وطريقة التخليل.

مكونات عمل مخلل الخيار

يمكنك من خلال بعض المكونات البسيطة عمل أشهى خيار مخلل على الإطلاق، وتتمثل تلك المكونات فيما يلي:

خيار طازج بكمية حسب الرغبة.

كوبان ماء.

3 ملاعق من الملح كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

3 فصوص من الثوم.

خطوات عمل مخلل الخيار السريع مقرمش

بعد تجهيز المكونات السابقة سنقوم بعمل عدة خطوات سهلة لعمل الخيار المخلل بأفضل طريقة، وتلك الخطوات هي:

نغسل الخيار الطازج جيدًا جدًا بالماء ونضعه في مصفاه ليجف تمامًا.

نضع إناء به ماء على النار ونتركه حتى يغلي، وذلك ليكون الماء الذي سنضع به الخيار ليتم تخليله معقم.

نطفئ النار على الماء ونتركه يهدأ، وفي تلك الأثناء نقطع الخيار بالطول إلى نصفين.

نضع الخيار في إناء زجاجي ونضع فوقه الماء.

نفرم فصوص الثوم ليصبح ناعم كالمعجون، ثم

نفرم فصوص الثوم ليصبح ناعم كالمعجون، ثم نضعه على الخيار هو والملح والخل.

نغلق الإناء الزجاجي بشكل محكم جيدًا.

نترك الخيار لمدة لا تقل عن 5 أيام دون فتح الغطاء عليه، وإذا لاحظنا أنه لازال غير لين بشكل المرغوب فيه نتركه يومين آخرين.

في هذا الموضوع شرحنا لكم طريقة عمل مخلل الخيار السريع مقرمش بأبسط المكونات وأسهل الخطوات وبهذه الطريقة يكون قد قمنا بتحضير الخيار المخلل المقرمش بدون حدوث أي مشاكل

الخيار المخلل من اطعم المقبلات التي تعطي مذاق رهيب جدا للطعام وحتي تحصلين على. مذاق رائع من اول مره يكب عليكي استخدام الطريقة التي قمنا بشرحها في النقال حتي تجعله طازج ومقرمش ومشطشط من أول مره يجب إضافة ملعقة من الملح مع ملعقة من الشطة كه ملعقة من الليمون وهذا يجعل الخيار مخلل ومقرمش طول الوقت يمكنك اتباع ما ذكرناه في المقال للحصول على