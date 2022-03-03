نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للكوافيرات.. بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن والمجعد في 30 دقيقة سيصبح ناعم حريري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مادة الكيراتين تعد من العناصر الأساسية التي توجد في الشعر، كما أن الأعضاء الداخلية في الإنسان تتكون منها وكذلك الغدد، حيث تعد عنصر رئيسي في الحفاظ على نعومة الشعر، وتعتبرالمواد والعناصر التي تستخدم لعلاجه وحل مشاكله، والتي تحتوي على عناصر الكرياتين سواء مستحضرات تجميل أو أدوية تساهم فى تقوية الشعر وجعله أملسًا، وتعتبر من فوائد الكيراتين للشعرعلاج الشعر المتساقط وإعطاء نوع من اللمعان والنعومة، بالإضافة إلى معالجة القشرة ومشكلات الشعر الأخرى.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر

يعتبر معالج قوي يوفر الوقت الذي يتم استخدامه في عمليات التصفيف، علاوة على ذلك يعمل على إعطاء الشعر جاذبية أكثر، ويقف حائل بين أشعة الشمس الضارة والشعر ويحميه من التلف حيث يتم استعمال الكيراتين من أجل فرد الشعر وإعطاءه ملمس ناعم من أجل الوصول إلى نتيجة مذهلة يجب استعمال شامبو علاجي خالي من الكبريت والمواد الضارة و تعتبر أهم الوصفات لعمل خلطات الكيراتين للشعر ماسك الأعشا من أجل القيام بعمل ماسك طبيعي قم بالخطوات التالي احضر بعض المكونات مثل

3 ملاعق من عشبة الريحان أو البابونج أو الزعتر حسب طول الشعر.

كأس من الماء.

اضف مقدار قليل من الخل.

أما من أجل خلط المكونات فقم بالآتي:

ضع الماء على مقدار الأعشاب الذي أخذته واتركه على النار لفترة لا تقل عن 1/2 ساعة وبعد الغلى قم بوضع الخل، وضع الماسك على الشعر واتركه لمدة ساعة وبعدها قم بغسله.

ماسك الزيوت الطبيعية

ويتم استخدام مواد مثل:

40 غرام من زيت جوز الهند.

40 غرام أخرى من الصبار.

اضف زيت أساسي بناءًا على رغبتك سواء إكليل الجبل أو الخزامى بمقدار 4 قطرات.

ملعقة فازلين

قم باتباع الآتى لعمل الكيراتين:

تخلط جميع الزيوت معًا وقم بـ تدفئتها على النار ووضعها على الشعر ويتم ترك الماسك على الشعر ساعتين.

خليط البيض والموز

ويتم هذا الخليط من خلال إحضار:

بيضة.

ونص موزة.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

يتم خلط الموز والعسل والبيض ونضربهم بالمضرب الكهربائى، يوضع الخليط في إناء وإضافة مستحضر علاجي خاص بالشعر يتم استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع على الأقل.

لغرد الشعر الخشن وجعله حرير من أول استعمال يجب عليكي استخدام الخميرة لفرد الشعر ودهن الشعر بها لمدة ساعتين سوف تصبخ ناعمه جدا من أول استعمال كمان يمكنك فرد الشعر الخشن باستخدم مكون النشا بعمل بصورة كببرة على التخلص من خشونه الشعر والقضاء عليها بسرعة في وقت قصير كما يمكنك استخدام الغازلين لفرد الشعر وتنعيمه من أول مره