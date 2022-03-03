نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الخلاط .. اسهل طريقة لعمل كيكة الخلاط في عشر دقائق وبمكونات كلها في مطبخك في المقال التالي
كيكة الخلاط أو الكيكة الاسفنجية وهى أسهل أنواع المخبوزات، التي يمكن إعدادها في 10 دقائق فقط، بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، فيمكن تناولها على الأفطار بجانب كوب من الشاي أو النسكافيه أو على العشاء فلها مذاق مميز يعشقه الجميع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية إعداد كيكة الخلاط بطريقة صحيحة لتكون هشة ولذيذة.
طريقة عمل كيكة الخلاط
مقادير كيكة الخلاط
كيكة الخلاط هي كيكة إقتصادية، فجميع مكوناتها متوفرة في المطبخ، فكل ما سوف تحتاجين إليه ما يلي:
- ٣ اكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.
- رشة من ملح الطعام
- كيس بيكنج بودر
- معلقه كبيره خل أبيض
- كوب حليب
- كوب وربع سكر
- كوب زيت
- ٣ بيضات
- ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.
طريقة إعداد كيكة الخلاط
يتم إعداد الكيكة في الخلاط، لذلك فهى سهلة وسريعة، ولن تحتاج منكي سوا عشر دقائق فقط لتكون جاهزة على الفرن، فكل ما عليكى هو القيام بالخطوات التالية:
- قومى بوضع 3 بيضات في وعاء الخلاط، ثم قومي بإضافة كوب من الزيت وكوب من الحليب، وكوب وربع من السكر، وملعقة صغير من الفانيليا السائلة، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- قومي بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة، حتى تمتزج جميع المكونات السابقة، ويصبح لونها أبيض، وقوامها كريمى.
- قومى بنخل 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، حتى تتخلصى من جميع التكتلات الموجودة به.
- ثم ضعى الدقيق على المكونات السابقة الموجودة بالخلاط، بعد ذلك ضعى 2 كيس صغير من البيكنج بودر، ورشة من الملح.
- قومي بتشغيل الخلاط مره أخري، واستمري في خلط المكونات حتى تمتزج تماماً وتصبح سائلة.
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة200 مئوية.
- إحضري صينية متوسطة الحجم، وقومي بمسح قاع الصينية بملعقة من الزبدة أو السمنة أو الدقيق.
- ضعى المكونات السابقة بداخل الصينية وقومى بتحريك الصينية، حتى يصبح سطحها مستوي.
- ضعى الكيكة في الفرن، وأتركيها لمدة 30 دقيقة، بعد لك قومى بإختبار العجين وأخرجيها من الفرن
- قومى بتقطيع الكيكة بالطريقة المفضلة، ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة على حسب الرغبة بجانب كوب من المشروبات الساخنة.
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