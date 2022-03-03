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عمر شويل - جدة "مش هتندمي" أسرار كفتة الحاتي بالطعم الرائع وسر تماسك اللحمة بالتتبيلة وعدم تفتتها روعة - ثقفني
كفتة الحاتي من ألذ الوصفات من حيث الطعم والرائحة، فهي تعتبر من الأكلات الخفيفة على المعدة التي تقدم على بعض الموائد والولائم، وتعد الكفتة من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين الذي يساعد على بناء الجسم، وتعتبر من الأكلات قابلة الدهون ويمكن تناولها خلال فترة الريجيم وتعد من الوجبات الصحية، ويمكن تناولها مع بعض المقبلات الشهية التي تعطي مذاق لذيذ مع الكفتة، فسوف نقوم بتحضير كفتة الحاتى بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات كفتة الحاتي المشوية
- كيلو من اللحم المفروم.
- ٣ ثمرات بصل كبار مفرومين.
- ملعقتين كبيرتين من البقسماط المطحون.
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق.
- نصف كوب من البقدونس المفروم الطازج.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- بيضة.
تتبيلة كفتة الحاتي ذي المطاعم
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- رشة جوزة الطيب.
طريقة تحضير كفتة الحاتي بالتتبيلة
- في بولة كبيرة نقوم بوضع اللحم المفروم ونقوم بتصفية البصل من الماء الموجود به والاحتفاظ بها لاستخدامها في تسوية الكفتة.
- نقوم بإضافة البصل المفروم والبقدونس المفروم ونقلب جيدا.
- نضيف الدقيق والبقسماط والبيكنج بودر ونخلطهم باليد جيدا ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والكاري وجوزة الطيب ونعجن عجينة الكفتة جيدا حتى تتجانس كل المكونات جيدا مع بعضها.
- تترك بالثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة حتى ترتاح لسهولة تسويتها.
- نقوم بتجهيز اسياخ الكفتة أو عيدان خشبية ونقوم بغمسها بالماء، لعدم احتراقها.
- نقوم بتحضير ماء البصل و نأخذ عود خشبي ونضع عليه كمية من عجينة الكفتة.
- ونغمس اليد بماء البصل ونضغط على الكفتة حتة نأخذ شكل العود الخشبي وتوضع في طبق مسطح.
- نقوم بتكملة باقي عجينة الكفتة بالكامل حتى تنتهى الكمية نحضر شواية الفحم أو الشواية الكهربائية ونضع اسياخ الكفتة عليها ونستمر في تسويتها مع التقليب حتى تنضج جيداً.
- ويمكن تسويتها في الفرن باستخدام صينية خبز يوضع بها الأسياخ وبداخلها كمية من الماء لعمل بخار يساعد في تسوية الكفتة، ثم خل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج.
- يحضر طبق مسطح ويوضع عليه كمية من البقدونس المفروم ثم يرص عليه الكفتة المشوية ويقدم بجانبها الخبز البلدي وسلطة خضراء وسلطة طحينة.
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