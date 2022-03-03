“مش هتندمي” أسرار كفتة الحاتي بالطعم الرائع وسر تماسك اللحمة بالتتبيلة وعدم تفتتها روعة

كفتة الحاتي من ألذ الوصفات من حيث الطعم والرائحة، فهي تعتبر من الأكلات الخفيفة على المعدة التي تقدم على بعض الموائد والولائم، وتعد الكفتة من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين الذي يساعد على بناء الجسم، وتعتبر من الأكلات قابلة الدهون ويمكن تناولها خلال فترة الريجيم وتعد من الوجبات الصحية، ويمكن تناولها مع بعض المقبلات الشهية التي تعطي مذاق لذيذ مع الكفتة، فسوف نقوم بتحضير كفتة الحاتى بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات كفتة الحاتي المشوية

كيلو من اللحم المفروم.

٣ ثمرات بصل كبار مفرومين.

ملعقتين كبيرتين من البقسماط المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

نصف كوب من البقدونس المفروم الطازج.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بيضة.

تتبيلة كفتة الحاتي ذي المطاعم

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

رشة جوزة الطيب.

طريقة تحضير كفتة الحاتي بالتتبيلة