بزجاجة ماء فارغة إعملي لقمة القاضي المقرمشة الهشة

الزلابية أو لقمة القاضي هي من أشهى الحلوى المرغوبة لدى الجميع الكبار والصغار، وتعد أيضاً ذات طريقة سهلة لكونها تحضر في 10 دقائق فقط وفي خطوة واحدة، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة ولكل منها مذاقها الخاص كالزلابية بالشيكولاتة أو الزلابية بالكراميل، وأيضاً بالسكر البودرة أو الشربات، واليوم سوف نتناول العديد من الطرق لتجهيزها بأسهل الطرق وبكل أسرارها ونصائح نجاحها.

مكونات ومقادير الزلابية:

2 كوب دقيق أبيض.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقه كبيره نشأ.

ملعقه صغيره خميره فوريه.

رشه ملح.

فانيليا.

زيت للقلي.

للتقديم:

شربات.

سكر بودره.

صوص شيكولاتة.صوص كراميل.

خطوات عمل وتحضير الزلابية:

في وعاء متوسط نقوم بوضع السكر والخميره في ماء دافئ ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر ونضع معه ربع كوب من الدقيق الأبيض ونخلطهم جيداً ونتركه لمده ربع ساعة حتى تخمر الخميره جيداً. وفي وعاء أخر نقوم بخلط باقي الدقيق والنشأ والملح والفانيليا ونضيف عليها خليط الخميرة الذي سبق تحضيره ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على عجينة مطاطية القوام. ونترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة في مكان دافئ. ثم نقوم بتجهيز المقلاه وهي بها زيت كثيف وعندما يصبح دافيء ننزل بالعجينة. نقوم بتشكيل العجينة بإستخدام ملعقة صغيرة أو وضعها في زجاجى فارغة أو كيس حلواني ونقوم بوضعها في الزيت ونتركها لمده خمس دقائق حتى تأخذ اللون الذهبى الفاتح ونخرجها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد بها. وعند خروجها نقوم بوضعها فى الشربات البارد أو تزينها بصوص الكراميل أو صوص الشوكولاته حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الزلابيتة:

يجب إستخدام نوع من الدقيق متعدد الإستخدام فاخر للمخبوزات. يراعى أن يكون الزيت دافئ وليس ساخنا. نقوم ببل الملعقة بالزيت حتى لا يلتصق بها العجين. يمكن تزين الزلابية بالسكر البودرة أو الشربات البارد أو صوص الشيكولاتة أو صوص الكراميل فلكل منهم مذاقه الخاص الرائع. كما يمكن أيضاً ان تغمس الزلابية في الشيكولاتة المذابة. جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. وايضاً يلزم التأكد من فاعلية الخميرة أولاً لكونها أساس تخمير العجين وبدونها لا تنجح الوصفة ولا نحصل على نتائج مرضية.

مكونات عمل الكراميل:

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

كوب كريمة .

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل وتحضير صوص الكراميل: