اسرار تحضير اللبن المكثف في المنزل للحلويات والمشروبات الجاهزه

يعتبر الحليب المكثف من المكونات الأساسية التي يعتمد عليها في تحضير الكثير من أصناف الحلويات والكثير من المشروبات التي من بينها الموز بالحليب المكثف ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الحليب المكثف.

طريقة تحضير الحليب المكثف

يتم تحضير الحليب المكثف بمقادير بسيطة وخطوات غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير المستخدمة في تحضير الحليب المكثف:

كأسان من الحليب المجفف ويكون كامل الدسم. كأسان من السكر الناعم. كاس من المياه الساخن. نصف ملعقة من الفانيليا ويمكن أن يتم استخدام الزبدة كبديل عنها.

خطوات تحضير الحليب المكثف

يتم تحضير الحليب المكثف بخطوات بسيطة وغير مكلفة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم رفعه على النار ثم يتم وضع فيه الحليب ويفضل أن يكون الوعاء من التيفال.

القيام بإضافة المياه الساخنة ثم يتم إشعال النار على درجة حرارة مرتفعة ويتم التحريك لحين أن يذوب الحليب بشكل نهائي.

بعد ذلك يتم إضافة السكر مع التقليب لحين أن يذوب في الحليب.

ثم يتم إضافة الفانيليا أو الزبدة وفقًا للرغبة ثم يتم الاستمرار في التقليب دون توقف.

يتم رفعه من على النار ثم يتم تركه جانبًا وتركه لحين أن يبرد.

ثم يتم وضعه في إناء محكم الإغلاق ثم يتم وضع في الثلاجة وتركه لحين أن يتم استخدامه.

أهمية الحليب المكثف المحلي

يعتبر الحليب المكثف من أكثر المواد الغذائية الصحية التي تقدم الكثير من الفوائد إلى الجسم التي من بينها كلًا من التالي: