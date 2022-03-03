عجينه القهوة للتخسيس الموضعي وشد ترهلات البطن والأرداف والطريقة الصحيحة لشرب

تعتبر مشكلة زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة هي أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، فالسمنة المفرطة تؤدي للإصابة إلى مرض السكر وارتفاع الكوليسترول في الدم، كما أنها قد تؤدي إلى انقطاع النفس أثناء النوم، والسكتة القلبية، إذا لم يحرص الفرد على علاج السمنة وإنقاص الوزن، وإتباع نظام غذائي صحي، فنقدم لك عزيزي القارئ خلطة سحري تساعد في شد البطن والتخلص من الترهلات في خلال أسبوع.

عجينة القهوة للتخسيس وإنقاص الوزن

تعتبر القهوة من الوصفات التي تساهم في حرق الدهون سواء تم شربها أو استخدامها كعجينة على الجسم، فنقدم لك طريقة تحضير عجينة القهوة خطوة بخطوة.

مكونات الوصفة:

4 ملعقة كبيرة من القهوة.

1 كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر طبق صغير ونضع به القهوة ونضيف إليها الماء الدافئ ونقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بوضع عجينة القهوة على منطقة البطن أو الأرداف ونقوم بعمل حركات دائرية ثم نقوم بعمل حركات عكسية لمدة 10 دقائق.

نقوم بغسل المنطقة جيدًا بالماء ونكرر استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

مشروب القهوة لحرق الدهون

فوائد القهوة لإنقاص الوزن هي: