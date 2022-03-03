نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينه القهوة للتخسيس الموضعي وشد ترهلات البطن والأرداف والطريقة الصحيحة لشرب في المقال التالي
تعتبر مشكلة زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة هي أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، فالسمنة المفرطة تؤدي للإصابة إلى مرض السكر وارتفاع الكوليسترول في الدم، كما أنها قد تؤدي إلى انقطاع النفس أثناء النوم، والسكتة القلبية، إذا لم يحرص الفرد على علاج السمنة وإنقاص الوزن، وإتباع نظام غذائي صحي، فنقدم لك عزيزي القارئ خلطة سحري تساعد في شد البطن والتخلص من الترهلات في خلال أسبوع.
عجينة القهوة للتخسيس وإنقاص الوزن
تعتبر القهوة من الوصفات التي تساهم في حرق الدهون سواء تم شربها أو استخدامها كعجينة على الجسم، فنقدم لك طريقة تحضير عجينة القهوة خطوة بخطوة.
مكونات الوصفة:
- 4 ملعقة كبيرة من القهوة.
- 1 كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير الوصفة:
- نحضر طبق صغير ونضع به القهوة ونضيف إليها الماء الدافئ ونقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع عجينة القهوة على منطقة البطن أو الأرداف ونقوم بعمل حركات دائرية ثم نقوم بعمل حركات عكسية لمدة 10 دقائق.
- نقوم بغسل المنطقة جيدًا بالماء ونكرر استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.
مشروب القهوة لحرق الدهون
فوائد القهوة لإنقاص الوزن هي:
- شرب فنجان إلى اثنين من القهوة يوميا يساعد في حرق الدهون المتراكمة حول البطن، والتخلص من الكرش.
- يساعد شرب القهوة على سد الشهية خاصةً عند تناولها قبل الطعام مباشرةً.
- ينصح بشرب القهوة السادة بدون سكر فهي تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم.
- تعمل على أكسدة العظام وتمنح الشعور بالطاقة والنشاط.
- تحتوي على سعرات حرارية قليلة.
- تعمل على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم.
- كما انها تعمل على تنظيم مستوى ضغط الدم.
- كما أنه يجب عدم الإكثار من شرب القهوة فالأطباء ينصحون بمعدل كوب إلى اثنين يوميًا.
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