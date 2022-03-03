بطريقة اشهر محلات حلويات طنطا اعملي المدلعة على اصولها بكل اسرارها وكل سهولة

طريقة رائعة لعمل المدلعة التي اشتهرت جدا في مصر وأساس من صنعها في طنطا، حيث أعجب بها كل من جربها، طعمها رائع ومختلف عن الحلويات، وغير مكلفه نهائي ويمكن ان تصنعيها في المنزل وتكون مثل المحلات تماما وأوفر، وتقدميها لأطفالك أو جميع الاشخاص لانها اصبحت محببة لدي الجميع، خصوصا في المناسبات والعزومات وفي شهر رمضان الكريم، فهي اصبح لا يخلوا منها اي بيت أو مائدة من موائد البيوت المصرية وفي هذا المقال يمكن ان نتعرف ونقدم طريقة بسيطة جدا ورائعة لعمل المدلعة وهي عبارة عن بسبوسة مع الكنافة والكريمة والكراميل ويمكن ان تضيفي أي مكون اخر علي حسب رغبتك.

طريقة عمل المدلعة

مقادير عمل المدلعة :

نصف كيلو من دقيق السميد.

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كيلو من السمنة المذابة أو الزبدة علي حسب الرغبة.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

ربع كوب من السكر البودر الناعم.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

كريم شانتيه.

مكسرات مطحونه جيدا.

كراميل الكمية علي حسب الرغبة.

شوكولاتة سائلة.

مقادير الشربات:

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الشربات:

نحضر إناء ونضعه علي نار متوسطة، ثم نضع به الماء ثم نضع السكر، ونستمر في التقليب جيدا.

ثم نضع عصرة ليمون ونستمر في التقليب جيدا حتي الغليان وعندما يعطي القوام المناسب.

طريقة تحضير المدلعة :

نحضر وعاء عميق ونحضر به البسبوسة، عن طريق وضع السميد في الإناء ثم نضع عليه السكر ونضع جوز الهند. ثم نفرك به جيدا ثم نضع الحليب ونضع السمنة أو الزبدة علي حسب رغبتك. ثم نقلب جيدا ولكن فترة صغيرة حتي لا يحدث تعرق للبسبوسة. ثم نحضر صينية الفرن ثم نضع بها ورق الزبدة علي حسب الرغبة، ونوزعه جيدا عليها، ثم ندهنه بالسمنة أو الزبدة جيدا. ثم نضع عليها مخلوط البسبوسة ونوزعه جيدا علي ورقة الزبدة. ثم نضع الصينية في الفرن ونشعلة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نتركها في الفرن. عندما تعطي البسبوسة اللون الذهبي من اعلي واسفل وتحمر جيدا نخرجها من الفرن. قومي بوضع الشربات البارد علي البسبوسة الساخنة ونوزعة جيدا والكمية علي حسب الرغبة مثل ثلاث أو أربعة أكواب.

طريقة تحضير الكنافة: