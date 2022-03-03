نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية تنظيف الكرشة والممبار بطريقة مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط بدون حك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة سوف نقدمها من خلال موقعنا حتى نتمكن كل سيدة من تحضير الكرشة في المنزل، بدون أي عناء من خلال التعرف على طرق مختلفة يمكن من خلالها تنظيف الكرشة والتخلص من الطبقة السوداء التي تكون متراكمة عليها، حيث تعتبر من الأكلات المصرية الجميلة التي بعزف عن تناولها البعض بسبب المجهود الذي تأخذه عملية التنظيف، ولكن بعد الاطلاع على هذه المقال سوف يكون من السهل تحضيرها، فتابعونا.

فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة والممبار بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

توجد عدة طرق يمكن تنظيف الكرشة من خلالها وهي طرق متوافرة في مطبخ كل سيدة، وهذه الطرق هي تنظيف الكرشة بالأسبرين باستخدام قرصين أو ثلاثة من الأسبرين سوف تحصلين على كرشة نظيفة، حيث أنه بعد غسل الكرشة بالماء يتم وضعها في ماء مغلي يحتوي على الأسبرين وتترك لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق.

وبعدها يتم كشط الطبقة البنية التي تكون متواجدة على الكرشة، وبعد ذلك تغسل بالدقيق والملح والليمون حتى تصبح جاهزة للتحضير.

طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب

وهو أحد المشروبات الغازية ولكنه أثبت فاعليته في تنظيف هذه الطبقة وجعلها سهلة الكشط، ويكون ذلك من خلال نقع الكرشة في السفن أب، بعد غسلها جيداً.

لكن يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة أي أنه ليس بارداً، ويترك لمدة ساعدة، وبعد ذلك سوف تلاحظين أن هذه الطبقة يتم إزالتها بكل سهولة.

طريقة طريقة تنظيف الكرشة بالتجميد

تعتبر من أحدث الطرق في تنظيف الكرشة، حيث أنه بعد غسل الكرشة بطريقة جيدة أسفل ماء جاري حتى يتم التأكد من خلوها من أي مواد صلبة عالقة بها.

توضع في الفريزر لمدة يوم يوم حتى تتجمد، وبعد خروجها تترك حتى تفك من الثلج ويفضل خروجها في يوم تحضيرها، وبعد ذلك تكشط باستخدام السكينة وسوف تجدين أن هذه الطبقة تخرج بكل سهولة.