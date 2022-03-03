فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب

نقدم لكي اليوم سيدتي وصفة طبيعية تغنيكِ عن عمل الكيراتين في مراكز التجميل، فهي تمنحك شعر مفرود وناعم، وبدون أي آثار جانبية أو أضرار على شعرك، على عكس الكيراتين، فبالرغم من قدرته على فرد الشعر المجعد، إلا أنه يتلف الشعر بسبب تعرض فروة الرأس لدرجة حرارة عالية، بالإضافة لاحتوائه على مواد كيميائية ضارة بالشعر، وهذه الوصفة هي الخميرة، لن تستغني عن استخدامها بعد الآن في فرد شعرك.

وصفة الخميرة لفرد الشعر بديل الكيراتين

تعتبر الخميرة من الوصفات الطبيعية والمفيدة لكلًا من الشعر والبشرة، فكما أنها تساعد على فرد الشعر، إلا أنها تساعد في تنظيف فروة الرأس وتغذيتها، وإعادة بناء الشعر التالف، خاصةً إذا قمتي باستخدامها مع هذه المكونات، وطريقة تحضير وصفة فرد الشعر سهلة وسريعة، ومكوناتها متوفرة لديك.

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

1 ملعقة صغيرة من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

½ كوب من الماء الفاتر.

طريقة تحضير وصفة الخميرة: