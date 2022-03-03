أضرار لبان الذكر كارثة صحية بسبب لبان الذكر تسبب الوفاة رغم فوائده المذهلة الأطباء يحذرون

يعتبر لبان الذكر والذي يستخلص من صمغ الكندر من أحد الأشجار، غني بالعديد من الفوائد للجسم والصحة بشكل عام، حيث أنه يساعد شربه منقوع لبان الذكر على الريق عل حرق الدهون، وخاصة دهون الكرش والأرداف، كما أنه يحسن من وظائف الجهاز الهضمي وعلى الرغم من كل هذه الفوائد وغيرها، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى أضرار كبيره في جسم الإنسان إذا تم الإسراف في تناوله، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الأضرار والمخاطر التي يمكن أن يسببها لبان الذكر.

أضرار شراب منقوع أو مغلي لبان الذكر

لكل شيء جانب إيجابي وجانب سلبي مهم كانت فوائد فلابد أن يكون الاستخدام الخاطئ أو الإسراف في الاستخدام يؤدي إلى أضرار بالجسم وسوف نوضح لكم مخاطر منقوع لبان الذكر في النقاط التالية.

يمكن أن يؤدي زيادة تناول منقوع لبان الذكر عن كوب في اليوم إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

كما أنه من الممكن أن يسبب شراب مغلي لبان الذكر لبعض الأشخاص إلى الاصابة بتقلصات في المعدة.

يمكن أن يؤدي تناول منقوع لبان الذكر إلى نتائج سلبية إذا تم شرابه مع بعض الأدوية.

شرب منقوع لبان الذكر على الرايق يمكن أن يصيب الانسان بالحموضة وعسر الهضم في بعض الأحيان.

يسبب زيادة تناول منقوع لبان الذكر عن كوب في اليوم على التأثير على تركيز الإنسان وقلة الانتباه.

كيفية الاستخدام الصحيح للمنقوع لبان الذكر

وبعد أن تعرفنا على أضرار الاستخدام الخاطئ لمنقوع لبان الذكر إليكم أهم النصائح للاستخدام الصحيح له موضحه في النقاط التالية.