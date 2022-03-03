طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد وهتوفري فالزيت النص

البطاطس المقلية والتي تعتبر الأكلة المفضلة في طريقة طهي البطاطس لدي الكبار والصغار، ولكن معظم الأمهات وربات المنزل لا يجيدون عمل البطاطس المقلية في المنزل مثل المطاعم خاليه من الزيت وتكون لون ذهبي وصحية ،وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية عمل البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت وبشكل صحي وأمن وزي المحلات والمطاعم بمكونات بسيطة وسهلة.

مكونات البطاطس المقلية

تبحث كثير من السيدات عن كيفية عمل البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت وتسبب خطر على صحة أفراد أسراتها وخاصة الأطفال وسوف نوضح لكم المكونات السرية لهذه الوصفة اللذيذة موضحه في النقاط التالية.

نحتاج نصف كوب من الدقيق والذي يعتبر هو سر وصفاتنا والذي يمنع تشرب الزيت تماما للبطاطس.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

حوالي ملعقة الفلفل الأسود.

وحوالي كيلو من البطاطس المقطعة إلى أصابع.

طريقة التحضير البطاطس المقلية بدون زيت

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها في تحضير البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد.