نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد وهتوفري فالزيت النص في المقال التالي
البطاطس المقلية والتي تعتبر الأكلة المفضلة في طريقة طهي البطاطس لدي الكبار والصغار، ولكن معظم الأمهات وربات المنزل لا يجيدون عمل البطاطس المقلية في المنزل مثل المطاعم خاليه من الزيت وتكون لون ذهبي وصحية ،وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية عمل البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت وبشكل صحي وأمن وزي المحلات والمطاعم بمكونات بسيطة وسهلة.
مكونات البطاطس المقلية
تبحث كثير من السيدات عن كيفية عمل البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت وتسبب خطر على صحة أفراد أسراتها وخاصة الأطفال وسوف نوضح لكم المكونات السرية لهذه الوصفة اللذيذة موضحه في النقاط التالية.
- نحتاج نصف كوب من الدقيق والذي يعتبر هو سر وصفاتنا والذي يمنع تشرب الزيت تماما للبطاطس.
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حوالي ملعقة الفلفل الأسود.
- وحوالي كيلو من البطاطس المقطعة إلى أصابع.
طريقة التحضير البطاطس المقلية بدون زيت
وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها في تحضير البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد.
- نحضر وعاء ونضع به البطاطس ونضيف ربع كوب الخل ونتركها لمدة ربع ساعة.
ثم نحضر نضف التوابل السابقة ونضيفها على البطاطس ونقلبهم جيدا.
- كما أنه نبدأ في أضافه نصف كوب الدقيق بالتدريج وهو يعتبر أهم المكونات لأنه يمنع تشرب البطاطس للزيت.
- والخطوة التالية لا بد أن نقلب كل هذه المكونات جيدا حتي يمتزج الدقيق مع البطاطس.
- كما أنه يجب أن نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ثم نبدأ في وضع البطاطس، نقلبها بين الحين والأخر حتى تحمر.
- ثم نضعها في طبق تقديم وبالهنا والشفا.
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