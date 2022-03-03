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عمر شويل - جدة بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الكفتة المشوية على الفحم بطريقة الحاتي متماسكة وطرية جداً - ثقفني
تعتبر الكفتة من ألذ الأكلات المفضلة والمحببة لدي كل الناس وبالتحديد صغار السن حيث أنها من الأكلات المشهورة في العديد من الدول ومن الممكن أن نقوم بعملها بعدة طرق مختلفة، فيمكن أن يتم عمل الكفتة في الفرن أو على الفحم أو مشوية على البوتاجاز فكل هذه الطرق تجعل طعمها جميل وشهى ولكن الألذ في المذاق والتي يكون لها رائحة جذابة هي الكفتة المشوية على الفحم، وبجانب هذا فهي تكون صحية ولا تحتوي على دهون كثيرة وغير ذلك أن طريقة تجهيزها تكون من أسرع الأكلات وأسهلها.
مكونات الكفتة المشوية على الفحم
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان من البصل.
- أربع فصوص من الثوم.
- كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.
- حزمة واحدة من البقدونس المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة ونصف من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر والزنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والحبهان البودر.
- كمية مناسبة من قطع الفحم.
طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم
- نقوم أولا بتجهيز طبق مناسب ونضع به كيلو واحد من اللحمة المفرومة والكمية تكون على حسب عدد الأشخاص ثم يتم إضافة حبتان من البصل ويكون حجمهم متوسط ويفضل أن يكون البصل مبشور.
- وبعد ذلك قومي بوضع أربع فصوص من الثوم ويكون مبشور أيضا ونضيف كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم ومن الممكن أن نستبدل البقسماط بالعيش الفينو المبلل.
- ثم يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وكمية الملح تكون على حسب الرغبة ونضيف ملعقة واحدة صغيرة ونصف من بهارات اللحمة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل والحبهان البودر والقرفة البودر ونضع حزمة من البقدونس المفروم ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض ونتركها في الثلاجه لعدة ساعات.
- وبعد ذلك نحضر الشواية ونضع بها قطع الفحم وقومي بالإشتعال بهم ثم يتم تصبيع الكفتة في الأسياخ ونضعهم على الشواية ونتركها حتى يتم لونها بشرط أن يتم تقليب الأسياخ كل حين.
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