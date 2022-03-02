طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبنة بخطوات في مقدرة كثير من الأمهات

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طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبنة الخفيف الذي يعشقه الكبار والصغار، يعد الباتيه بشكل عام من المعجنات التي يعشق تناولها معظم الناس ويتم تناوله في أي وقت ممكن، تلجأ كثير من الأمهات إلى البحث عن طرق تحضيره في المنزل بعدة طرق مختلفة لإشباع رغبة أولادهم، وكل هذا للحفاظ على صحتهم وتناول أطعمة مضمونة التصنيع ولا تحتوي على أي نوع من المواد الحافظة، واليوم سوف نعرض على كل متابعين موقع ثقفني مكونات عمل الباتيه المورق بالجبنة وطريقة تحضيره بأبسط الخطوات.
مكونات عمل الباتيه المورق بالجبنة
يعد الباتيه المورق بالجبنة من المعجنات التي يكثر عليها الطلب لأن يتم تناوله في أي وقت لذلك سوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ¾ كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزبدة الباردة ( ١٠٠ جرام ).
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ماء دافئ للعجن.
الحشوه
- كزبرة مفرومة.
- جبنه بيضاء.
- رشة من النعناع الجاف.
- قطعة من الزبدة.
طريقة تحضير الباتيه
تظن بعض الأمهات أن طريقة عمل هذا النوع من المعجنات صعب جداً وهذا كلام خاطئ فهيا بنا نتعرف الآن على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ونضع به الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونقلبهم ثم نترك الخليط لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم نضع الدقيق في وعاء آخر بعد أن ننخله جيداً ثم نضيف عليه البيكنج بودر والملح ونقلب.
- بعد ذلك نضع عليهم الزيت والزبادي ونسكب خليط الخميرة ونعجن جيداً مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية.
- ونقوم أيضاً بالعجن على سطح مستوي مرشوش بالدقيق حتى تصبح غير ملتصقه باليد.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر.
- ثم نفرد العجينة بالنشابة على شكل مستطيل ونضع في المنتصف قطعة الزبدة البارد، ثم نطبق العجينة من الجهتين ونضغط على الأطراف حتى لا تخرج الزبدة.
- كما أن نقوم بتغطية العجينة وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نضع بعد ذلك العجينة غلى السطح ونفردها من الناحية اليمني باتجاه واحد على شكل مستطيل كبير.
- ثم نقطع العجينة على شكل مستطيلات صغيرة ونصع الحشوة على طرف المستطيل ونلفها.
- نحضر الصينية ونضع عليها العجين ونقوم بعمل شقوق به على الوجه ثم ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الثلاجة وندهن وجه العجين بالبيض المخفوق ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركه حتى يحمر الوجه.
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