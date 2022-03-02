طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبنة بخطوات في مقدرة كثير من الأمهات

طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبنة الخفيف الذي يعشقه الكبار والصغار، يعد الباتيه بشكل عام من المعجنات التي يعشق تناولها معظم الناس ويتم تناوله في أي وقت ممكن، تلجأ كثير من الأمهات إلى البحث عن طرق تحضيره في المنزل بعدة طرق مختلفة لإشباع رغبة أولادهم، وكل هذا للحفاظ على صحتهم وتناول أطعمة مضمونة التصنيع ولا تحتوي على أي نوع من المواد الحافظة، واليوم سوف نعرض على كل متابعين موقع ثقفني مكونات عمل الباتيه المورق بالجبنة وطريقة تحضيره بأبسط الخطوات.

مكونات عمل الباتيه المورق بالجبنة

يعد الباتيه المورق بالجبنة من المعجنات التي يكثر عليها الطلب لأن يتم تناوله في أي وقت لذلك سوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

¾ كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزبدة الباردة ( ١٠٠ جرام ).

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

الحشوه

كزبرة مفرومة.

جبنه بيضاء.

رشة من النعناع الجاف.

قطعة من الزبدة.

طريقة تحضير الباتيه

تظن بعض الأمهات أن طريقة عمل هذا النوع من المعجنات صعب جداً وهذا كلام خاطئ فهيا بنا نتعرف الآن على هذه الطريقة وهي كالآتي:-