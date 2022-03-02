نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى كرات التمر بالسمسم.. شهية ومغذية ويعشقها كل من يتذوقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات التمر بالسمسم، كرات التمر من الحلويات البسيطة التي يمكنك أن تقوم بتحضيرها بسهولة داخل المنزل، كما أنها تتكون من ثمار التمر الذي له العديد من الفوائد الصحية، كما يوجد بداخله العديد من المعادن المفيدة للجسم، وحتى تستطيع الاستفادة من التمر بشكل كبير توجد أكثر من طريقة تستطيع من خلالها الاستفادة من التمر بشكل كبير، يمكنك أن تقوم بعمل حلويات من ثمار التمر، ومن أكثر الحلويات المشهورة هي كرات التمر بالسمسم، يمكنك أيضا تزيين كرات التمر بأكثر من طريقة منها التمر بالشوكولاتة والقرفة وغيرها من النكهات المختلفة، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل كرات التمر بالسمسم، وأيضا كيفية عملها وتقديمها.

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مكونات عمل كرات التمر بالسمسم

كرات التمر من أسهل الحلويات التي يمكنك عملها في المنزل بسهولة، كما لا تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تستطيع عملها، لذلك عليك معرفة المكونات الداخلة في عمل كرات التمر، والمكونات هى:

ثمار التمر خالية من النواة، حتى تستطيع توفير الكثير من الوقت وعمل التمر بسهولة.

ملعقتين من الزبدة.

سكر بودر.

مقدار من السمسم لتزيين.

كما يمكنك عمل التمر وتزيينه بأكثر من طريقة، وتختلف على حسب نوع التزيين، وأيضا يمكنك حشو ثمار التمر من الداخل بصوص الشوكولاتة.

طريقة عمل كرات التمر بالسمسم

في البداية عليك بتقشير ثمار التمر وإخراج النواة من داخل التمر، ثم تقوم بعجن التمر جيدا حتى يصبح عجينة متماسكة، بعد ذلك تقومي بوضع ملعقتين من الزبدة في إناء على النار بعد ذلك تقومي بوضع عجينة التمر في الإناء والتقليب الجيد، ثم إضافة سكر بودر، والتقليب الجيد، حتى تمتزج المكونات جيدا، بعد ذلك تقومي بإخراج التمر ووضعه في طبق حتى يبرد، بعد ذلك تقوم بتشكيل عجينة التمر على هيئة كرات ثم نقوم بوضع السمسم على الوجه حتى يمسك في الكرات جيدا.