علاج البواسير في يوم واحد فقط ضعها على البواسير الخارجية للتخلص من الألم نهائيا

علاج البواسير في يوم واحد حيث تعد البواسير من أكثر الأمراض المزعجة والمؤلمة، وهي عبارة عن انتفاخات الأوردة حول القناة الشرجية، والكثير من مرضى البواسير يبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم على العلاج بسرعة أو أدوية تخفف عنهم الألم، لذلك نعرض لكم اليوم من خلال مقالنا هذا وصفات طبيعية تساعد في تخفيف الألم.

علاج البواسير في يوم واحد فقط

علاج البواسير بمكعبات الثلج: يمكنك استخدام مكعبات الثلج في البواسير الخارجية، وهذه تعمل على توقف التورم وتخفيف الألم، ولكن يجب مراجعة الطبيب لأن الثلج من الممكن ان يعمل على تهيج البشرة ومن الممكن أن تسبب الإسهال.

علاج البواسير بالصبار: أثبتت دراسات علمية أن الصبار له دور فعال في تخفيف التورم الناتج عن البواسير، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، وله القدرة على علاج البشرة المتهيجة والحساسة فيجب على المريض وضع المادة الهلامية مكان الإصابة وهي مادة طبيعية ليس لها أي أعراض جانبية وتعالج الألم الناتج عن البواسير.

طرق الوقاية من البواسير

تعتبر وتعد الوقاية خير من العلاج لذلك علينا إتباع النقاط التالية حتى لا نتعرض للاصابة بالبواسير، وهي كما يلي:

حيث أنه للوقاية من البواسير الذي يكون السبب الرئيسي فيه الإمساك فعليك بالتمارين الرياضية التي تساعد كثير في عملية الهضم، وإن لم يكن لديك الوقت الكافي لممارسة الرياضة فعليك بالمشي نصف ساعة يوميا، وهذا يساعد كثيراً في التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي.

كما أنه تحتاج إلى عدم الجلوس لفترات طويلة بالإكثار من الحركة قد يقي من الإمساك الذي يؤدي إلى البواسير.

بالإضافة عدم تأجيل دخول المرحاض أو نجاهله فهذا يسبب الإمساك، ومن ثم قد يعرضك للبواسير.

علاج البواسير بمكعبات الثلج

يمكن لمرضى البواسير علاج البواسير بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى جراحة بمساعدة مكعبات الثلج التي تساعد في علاج البواسير في حالة انتفاخ وتورم في يوم واحد عندما توضع مكعبات الثلج في قطعة قماش قطنية وتوضع فوق البواسير المتورمة يمكن لهذا الإجراء أن يهدئ عملية التورم ويحسن الحالة يجب استشارة طبيبك قبل القيام بهذه التجربة للتأكد من أن هذه التجربة مناسبة لك حيث أن مكعبات الثلج قد تسبب تهيج الجلد وقد تسبب لك الإسهال.