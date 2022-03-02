هتخس 18 كيلو وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت حول جسمك لماكينة حرق دهون

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عمر شويل - جدة الجميع من السيدات والرجال يبحث حول إنقاص الوزن بطريقة سهلة، وأيضا لا تحرمهم من الأكلات التي يحبونها، كما لا يريد الكثير من الأشخاص اللجوء إلى التدخل الجراحي، ولا إتباع بعض الحميات الغذائية التي يرونها بأنها غير مفيدة، لذلك الحل الحل الأسهل هو إتباع بعض المشاريب التي تعمل على أنقاص الوزن في وقت قصير وأيضا تقوم بإنقاص الوزن بطريقة صحية وبسيطة، كما أن اتباع المشاريب تعتبر طريقة غير مكلفة.

خسارة الوزن في وقت قصير وإزالة الكرش بطريقة سهلة

توجد العديد من المشاريب التي تساعد في إنقاص الوزن، وأهم المشاريب هي:

الشاي الأخضر، يعتبر الشاي الأخضر من أقوى المشاريب التي تساعدك في تقليل الوزن بشكل سريع، وأيضا تفيد البشرة وتعطى له نضارة.

الشاي الأسود، الشاي الأسود ملئ بمضادات الأكسدة، وأيضا يوجد بداخله البوليفينول، والتي تعمل على محاربة السمنة، حيث تم إجراء العديد من الأبحاث التي أشارت إلى أن الشاي الأسود يعمل على محاربة السمنة، كما يساعد في أنقاص الوزن بشكل سريع.

الماء، شرب الماء باستمرار يعمل على أنقاص الوزن بشكل سريع وأيضا تعطي شعور بالشبع، كنا تعمل على أنقاص الكرش، في خلال ثلاث أيام ستجد الفارق من حيث الكرش،كما يوجد رجيم يسمى بالماء، وهو أن تقوم بشرب الماء فقط لمدة ثلاث أيام يساعدك في إنقاص الكثير من الوزن، ولكن هذه الحمية لا يفضلها البعض بسبب صعوبتها.

أكلات تساعد في إنقاص الوزن

يوجد بعض الأكلات التي تساعدك في التخلص من السمنة، منها:

أن تقوم بتناول اللحوم المشوية والبيض المسلوق.

الامتناع عن تناول النشويات.

لا بد من الابتعاد عن تناول المشاريب المحتوية على السكر.

كما أنه يمكنك تناول رقائق الشوفان حيث تحتوى على سعرات حرارية قليلة.

هذه الأعراض غير السارة التي تعاني منها هي جزء من عملية الشفاء الطبيعية من نزلات البرد والإنفلونزا وهي دليل على أن جهاز المناعة لديك يقاوم المرض على سبيل المثال الحمى هي طريقة جسمك لمحاولة قتل الفيروس من خلال خلق بيئة أكثر سخونة من غيرها المستعمل في غضون يوم أو يومين قد تجد نفسك تتعافى بشكل أسرع من الأنفلونزا.

تحتوي الخضراوات على عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك تأكد من تناول جميع ألوان خضروات وكل واحدة تحتوي على عناصر غذائية مختلفة مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على الكثير من الألياف وتحتاج لفترة أطول عليك أن تهضمه تعتبر اللحوم الخالية من الدهون مثل اللحم البقري والدجاج والبيض الكامل والأسماك مصادر جيدة للبروتين وتحتوي على كميات عالية من البروتين الذي يساعد على تقليل الدهون.

الابتعاد عن المشروبات المحلاة بالسكر باستثناء عصائر الفاكهة مثل المشروبات الغازية نظرًا لأن عصر الفاكهة يسبب فقدان الألياف مما ينتج عنه سكر فقط في الفاكهة فمن المستحسن شرب الماء بدلاً من عصير الفاكهة ثم يمكنك التقليل تدريجياً الأطعمة السكرية بشكل عام إذا شعرت بالحاجة إلى تناول الحلويات ؛ تناول قطعة من الفاكهة مثل التفاح.