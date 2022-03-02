نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دايب وناعم زي الجاهز.. طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر بمقادير مضبوطة في المقال التالي
طريقة عمل معمول التمر السعودي هناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم استخدامها في عمل المعمول داخل البلدان العربية، وتختلف كل طريقة حسب مطبخ كل بلد ومع ذلك تظل الحلويات الخليجية العربية من أشهى أنواع الحلويات وتحتفظ بمكانة مميزة من أجل الضيافة العربية، ومن أطيب وصفات الخليج هو المعمول السعودي الهش المحشي بالتمر اللذيذ، والذي سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال ما يلي.
طريقة عمل معمول التمر السعودي
إليكم مكونات وخطوات تحضير معمول التمر السعودي الذي يتمتع بمذاقه اللذيذ والطيب وشكله الشهي الذي يفضل تناوله الكثيرين خلال المناسبات والأعياد الدينية وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد، ومن أكثر ما يميز تحضيره هو مكوناته المتوفرة الغير مكلفة وبخطوات سهلة وسريعة للغاية:
المكونات
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من بودرة السكر الناعم.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- ربع كوب من السمنة.
- ذرة ملح.
- ملعقة صغيرة من بودرة الهيل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- تمر سعودي للحشو.
خطوات التحضير
- خفق البيضة مع الفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي.
- مزج الزبدة مع السمنة والسكر و يضافوا إلى خليط الخفق.
- الاستمرار في خفق وضرب المكونات مع بعضها البعض لكي تتجانس جيداً.
- وضع الدقيق في وعاء متوسط الحجم ويضاف إليه البيكنج بودر والملح والهيل المطحون.
- إضافة خليط الخفق إلى الدقيق مع الاستمرار في تقليب المكونات للحصول على عجينة متماسكة.
- تشكيل العجينة حسب الرغبة ويفضل أن تكون على شكل أقراص دائرية.
- حشو أقراص المعمول بالتمر وتغلق جيداً مع الاستمرار في تكرار هذه الخطوة للانتهاء من الكمية المتاحة.
- ترص أقراص المعمول في صينية مدهونة بالزبدة، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- يترك المعمول على نار متوسطة حتى تمام النضج.
- إخراج المعمول من الفرن ويرص في صحن التقديم ويقدم مزيين ببعض السكر البودر.
- كما يمكن الاحتفاظ به في عبوة محكمة الغلق أو كيس بلاستيكي حتى يظل محتفظ بقوامه ولا يكون طري وغير هش.
- وهذه كانت أفضل وأسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ