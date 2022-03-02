دايب وناعم زي الجاهز.. طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر بمقادير مضبوطة

طريقة عمل معمول التمر السعودي هناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم استخدامها في عمل المعمول داخل البلدان العربية، وتختلف كل طريقة حسب مطبخ كل بلد ومع ذلك تظل الحلويات الخليجية العربية من أشهى أنواع الحلويات وتحتفظ بمكانة مميزة من أجل الضيافة العربية، ومن أطيب وصفات الخليج هو المعمول السعودي الهش المحشي بالتمر اللذيذ، والذي سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال ما يلي.

طريقة عمل معمول التمر السعودي

إليكم مكونات وخطوات تحضير معمول التمر السعودي الذي يتمتع بمذاقه اللذيذ والطيب وشكله الشهي الذي يفضل تناوله الكثيرين خلال المناسبات والأعياد الدينية وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد، ومن أكثر ما يميز تحضيره هو مكوناته المتوفرة الغير مكلفة وبخطوات سهلة وسريعة للغاية:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من بودرة السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ربع كوب من السمنة.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة من بودرة الهيل.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تمر سعودي للحشو.

خطوات التحضير