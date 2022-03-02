نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمان على النار فكرة جهنمية اغلي من الذهب طريقة جديدة أول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الرمان فاكهة تتميز بلونها الرائع ومذاقها اللذيذ وخاصةً في فصل الصيف، حيث يتم تقشيره ووضعه في الثلاجة وتناوله بارد لترطيب الجسم لما يحتوي عليه من كميات كبيرة من الماء، ذلك بالإضافة إلى أنه يتم وضعه في السلطة الخضراء لأن به مزيج من المزاق الحامض والحلو، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم أن الرمان على النار فكرة هائلة أغلى من الذهب.
ماذا ينتج من وضع الرمان على النار؟
إن وضع الرمان على النار ينتج عنه مكون رائع ومختلف يسمى دبس الرمان، فالكثير منا يسمع عن دبس الرمان ولكن لا يعلم كيف يتم عمله ولا يعرف مدى تأثيره على مذاق الطعام ، إن الدبس الرمان من المكونات التي تستعملها معظم المطاعم في تتبيل اللحوم المشوية والفراخ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بإضافته إلى صلصة المكرونة وغيرها من المأكولات، ومن خلال وضع القليل منه على الطعام قبل تسويته ستلاحظون الفرق في المذاق وتحوله إلى مذاق رائع وجديد.
كيفية عمل دبس الرمان
سنقوم في هذه الفقرة بشرح كيفية عمل دبس الرمان في المنزل والاستغناء عن شراءه من الأسواق بتكلفة مرتفعة عن طريق خطوات في غاية سهولة ومكونات بسيطة والتي تتمثل في الآتي:
المكونات:
- حبتان من الرمان.
- كوبان من الماء.
- ملعقة ليمون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- سكر.
خطواتك التحضير
- نقشر الرمان ونستخرج منه الحبيبات، ومن ثم نقوم بغسلها ونقعها في الماء لتنظيفها من الأتربة والطين.
- نضع ماء في وعاء ونضعه على النار ليغلي.
- نصفي الرمان ونضعه في الماء المغلي، ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، حتى نلاحظ أنه قوام الماء بدأ أن يتماسك لونه أصبح أحمر غامق.
- نقوم بتصفية الماء من بقايا الرمان ونأخذ ماء الرمان أو دبس الرمان ونضيف إليه العسل وعصير الليمون والسكر نقلبهم جيدًا مع بعضهما.
نضع دبس الرمان في زجاجة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة.
- وبذلك نكون وضحنا لكم في هذا الموضوع كيفية عمل دبس الرمان، وأن الرمان على النار فكرة هائلة أغلى من الذهب.
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