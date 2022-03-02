طريقة إعداد حلو التيراميسو الإيطالية المعروفة بطعمها الرائع وخصوصا مع مشروب القهوة المفضل

طريقة إعداد حلو التيراميسو الإيطالية، حلوى التيراميسو من أشهر الحلويات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، كما ترجع أصول حلوى التيراميسو إلى دولة إيطاليا، كما أن حلوة التيراميسو من الحلويات البسيطة التي لا تحتاج إلى فرن أو درجة حرارة عالية، بل كل ما تحتاجه هو درجة عالية البرودة، حتى تتماسك جيدا ويصبح قوامه جاهز التقطيع، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل حلوى التيراميسو في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة، وأيضا ما هي المكونات التي يجب توافرها في حتى نستطيع تحضير حلوى التيراميسو.

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغيير في الطعم أو الصلاحية

مكونات عمل حلوى التيراميسو في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة

حلوة التيراميسو من الحلويات التي لا تحتاج إلى دقيق وتكون عبارة عن عجين ثم يتم إدخالها الفرن حتى تستوي، هي عكس ذلك تتكون من مكونات جافة وعبارة عن :

اثنين من أكياس البسكويت السادة، يمكنك استخدام أي نوع من أنواع البسكويت.

كريمة مخفوقة.

لبن مكثف.

ماء دافئ.

طريقة عمل حلوى التيراميسو

نقوم بإحضار صينية من البايركس الشفاف، ثم نقوم بوضع رقائق البسكويت في الأرضية، حتى تغطى أرضية الصينية بأكملها. نقوم بوضع كمية صغيرة من الماء حتى يستطيع البسكويت امتصاصه ويصبح طري، يمكنك استبدال الماء بالحليب إذا أمكن. ثم نقوم بوضع الكريمة المخفوقة مع اللبن المكثف ونضيف كمية صغيرة من السكر البودر، ثم نقوم باستخدام المضرب حتى يصبح قوام الخليط لزج و مخفوق جيدا. نقوم بوضع الخليط أعلى طبقة البسكويت. نقوم بتغطية الوجه بطبقة من صوص الكراميل. نقوم بوضع الصينية داخل الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

حلوى التيراميسو بالنسكافيه