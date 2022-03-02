مكون سري خطير ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

إن البطاطس المقلية من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن إعدادها، ولكنها دائمًا ما تكون غير مقرمشة ومليئة بالزيوت مما يجعلها ضارة بشكل كبير على حياة الإنسان وخاصةً الأطفال لأن البطاطس المقلية تعد وجبتهم المفضلة، ويمكن إعداد البطاطس المقلية بطريقة رائعة وصحية أكثر ومن دون أن تكون مشبعة بكثير من الزيوت، وسنقوم في موضوعنا هذا بشرح أفضل طريقة لقلي البطاطس المقرمشة بدون زيت.

مكونات وخطوات قلي البطاطس المقرمشة

إن طرق إعداد البطاطس كثرة ومتعددة فيمكن إعدادها من خلال وضعها الفرن أو سلقها أو قليها، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن إضافة الجبن إليها أو توابل مختلفة ومميزة لإعطائها مذاقًا جديد، وسنقوم في هذه الفقرة بتوضيح كيفية الحصول على بطاطس مقلية ومقرمشة من دون أن تمتص كمية من الزيوت كبيرة.

المكونات:

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة من الخل كبيرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من النشا.

ماء بارد.

خطوات التحضير

نغسل حبات البطاطس بالماء وفركها بالفرشاة الناعمة لإزالة أي تراب أو أوساخ من عليها، ثم نقشرها ونقطعها إلى أصابع بحجم متوسط.

نقوم بملأ وعاء عميق بالماء البارد ونضع فيه أصابع البطاطس.

نضيف إلى البطاطس النشا والملح والخل ونقلبهم معًا.

نضع البطاطس المنقوعة في الماء في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة.

نضع البطاطس المنقوعة في الماء في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة. نحضر مقلاة على النار ونضع بها زيت غزير.

نضع البطاطس في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها على ورق مناديل لتصفية الزيت منها.

نضع التوابل حسب الرغبة.

من خلال تنفيذ الخطوات السابقة سوف تحصل على بطاطس مقرمشة وصحية، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن بدلًا من قلي البطاطس في الزيت أن نضعها في صينية مدهونة بملعقة واحدة من زيت الزيتون ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعة، وتعد هذه الطريقة صحية أكثر عن غيرها ، تعرفنا في موضوعنا هذا على طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت كالتي نتناولها في المطاعم، وذلك من خلال تنفيذ بعض الخطوات قبل قليها في الزيت أو وضعها في الفرن.