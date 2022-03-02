وصفة رهيبة لتفتيح البشرة من 1 إلي 10 درجات فوري في 5 أيام فقط وبدون أي تكلفة

تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل البشرة هذه الوصفة المجربة الناجحة، ومن أهم خصائص هذه الوصفة أنها مقال من مكونات طبيعية موجودة في كل البيوت، واستخدامها أمن علي كل المناطق المراد تفتيحها وعلاجها في الجسم بنجاح، كما تعمل هذه الخلطة علي تضيق المسام. وتنظفها تنظيف عميق بسهولة كما سنعرض لك الوصفة كاملة في هذا المقال.

طريقة تفتيح البشرة حتى 10درجات

وصفات تفتيح البشرة الكثيرة والمنتجات المختلفة باهظة الثمن، يوجد منها الفعال وأخرى تحتاج لفترة زمنية كبيرة من الاستخدام لإحداث فرق حقيقي، لكن هذه الوصفة مجربه بالفعل وسهله الاستخدام ومن مكونات المنزل وأكثر فاعلية.

المكونات

ثمرة واحدة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الحليب المجفف.

طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة