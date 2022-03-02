ب2 كوب من الدقيق أصنعي بسكويت أولكر الهش في المنزل بمقادير دايبة دوب وبأقل تكلفة

من ألذ أنواع الحلويات هو البسكويت فأنه من أكثر الأنواع التي يتم تناولها بكثرة بين الناس وبالتحديد صغار السن وأن البسكويت من الحلوى المشهورة في كل دول العالم، بلا إستثناء وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت فمنه بسكويت البرتقال وبسكويت جوز الهند أو بسكويت أولكر أو بسكويت الشاي السادة وبسكويت النشادر، ويوجد غير ذلك العديد ولكن النوع الأحلى هو بسكويت أولكر فهو من ضمن أنواع البسكويت الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من السكر أو الدهون وهو سهل جدا في خبزه ومقاديره متوافرة في كل بيت ويكون سريع في تحضيره.

يعتبر بسكويت أولكر من أنواع البسكويت اللذيذة والذي يمكن أن نستخدمه في وصفات كثيرة فمن الممكن أن نقوم بعمل الكيكة الباردة بإستخدام بسكويت أولكر وهذا لأنه دايب وهش ويمكن أيضا أن نستخدمه في عمل حلويات أخرى فدائما نقوم بشراؤه جاهز ولكن من السهل أن يتم خبزه في المنزل بطريقة بسيطة.

مكونات بسكويت أولكر بأقل تكلفة

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.

طريقة عمل بسكويت أولكر بأقل تكلفة