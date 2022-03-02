طريقة تنظيف الكرشة بسرعة بمكون سحري ومحلول يجعلك تعشقي الكرشة

تنظيف الكرشة تعد من الأمور الصعبة جدًا على الكثير من النساء وذلك لأنها تحتاج إلى وقت طويل وجهد كثير حتى تصبح الكرشة نظيفة خالية من أي رائحة كريهة أو أي فضلات ممن توجد داخل أحشاء الحيوان، ونظرًا لاختلاف أنواع الكرشة فهناك أنواع لا تحتاج لكثير من الجهد أو الوقت.

تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون

تتم عملية التنظيف على مراحل بداية من خروج الكرشة من بطن الحيوان وصولًا لعملية الطهي هذه المراحل هي:

بعد ذبح الحيوان يتم إخراج الكرشة من بطن الحيوان في هذا الوقت يتم قلب الكرشة بطريقة معينة ليتم التخلص من الفضلات الموجودة داخلها باستخدام خرطوم لضخ المياه بقوة.

بعد التخلص من الفضلات يتم تحضير وعاء به ماء مغلي على حسب الكمية الموجودة ثم بعد ذلك يتم وضع ملح الليمون بالكمية المناسبة.

بعد ذلك يتم وضع الكرشة التي تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة لكي يسهل التحكم فيها في الماء المغلي وملح الليمون وتركها لمدة 5 أو 10 دقائق.

إخراج الكرشة من الماء باستخدام أداة حادة مثل السكين يتم إزالة الطبقة السوداء من على الكرشة عن طريق التقشير بشدة حتى يتم التخلص منها بشكل نهائي وتصبح ناصعة البياض.

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

لا تقتصر عملية تنظيف الكرشة على مجرد إزالة الطبقة السوداء وإنما تحتاج الكرشة إلى تنظيف وتطهير لكي يتم التخلص من الروائح الكريهة والميكروبات وذلك عن طريق:

يتم وضع الكرشة في وعاء عميق ومن ثم إضافة الملح والدقيق ودعكها بطريقة جيدة ثم يتم فتح المياه عليها للتخلص من الدقيق.

تكرر الخطوة السابقة عدة مرات مع الشطف للتخلص من الروائح الكريهة، بعد ذلك يتم عمل محلول نقع مكون الملح والسكر والخل والليمون ووضع الكرشة بداخله وتركها مدة من 4: 5 ساعات على الأقل.

بعد مرور الوقت يتم تصفية الكرشة من المحلول وشطفها جيدًا وتسويتها بالطريقة المفضلة وبالهناء والشفاء.

ما هي الكرشة

الكرشة هي عبارة عن الجهاز الهضمي للحيوان الذي يتكون من الأمعاء والمعدة والتي يخزن فيها الحيوان الطعام الذي يتناوله طوال اليوم، كما أن الكرشة هي المكان الذي تتم فيه العمليات الحيوية للحيوان التي هي عبارة عن تحويل بقايا الطعام الزائدة إلى فضلات لكي يتم طردها خارج جسم الحيوان.