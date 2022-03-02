نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض الإصابة بالعصب السابع وطرق علاجه في المقال التالي
يعتبر العصب السابع واحد من ضمن 12 عصب تخرج من منطقة جذع المخ وهي مجموعة من الأعصاب الدماغية ويشغل العصب السابع الترتيب السابع فيها لذلك يسمي بهذا الاسم وهو المسئول عن حركة عضلات الوجه بمعني هو المسئول عن الضحك والدموع ومسئول عن التذوق في ثلثي حجم اللسان وحوالي 50% من حالات الإصابة بالعصب تكون أسباب الإصابة غير معروفة وقد يصيب العصب السابع المرأة أثناء الحمل في الشهور الثلاث الأخيرة بسبب تورم الجسم وتراكم وضغط السوائل المسببة للتورم علي العصب وكثيرا من حالات الإصابة بالتهاب العصب السابع عموما تعود سليمة تماما وهناك بعض الحالات تترك أثر بسيط علي المريض وهناك حالات تترك أثر كبير قد تصل إلي حد حدوث التشوهات وبعض الحالات تبقي كما هي وهذا نادرا ما يحدث ونتحدث هنا عن أعراض الإصابة بالعصب السابع وأسبابه وبعض طرق علاجه .
أسباب الإصابة بالتهاب العصب السابع
- حدوث تهيج أو التهاب فيروسي في العصب نفسه .
- حدوث إصابة أو التهاب في الأذن الوسطي .
- وقوع ضغط علي العصب .
- التعرض لتيار من الهواء البارد فترة كبيرة .
- قد يكون السبب هو كثرة الضغوط العصبية والنفسية الواقعة علي الشخص .
أعراض الإصابة بالعصب السابع
- يشعر المريض في حالات كثيرة بصوت عالي أو طنين في الأذن .
- فقد حاسة التذوق في اللسان .
- الشلل الوجهي وسقوط الجفن .
- العين نصبح مفتوحة دائما لا يستطيع المريض غلقها وهذا أكثر شيئ يجب علاجه لتجنب حدوث أي ضرر للعين.
طرق علاج التهاب العصب السابع
- يجب أولا علاج سبب المرض سواء كان السبب التهاب فيروسي أو بكتريا أو التهاب في الأذن الوسطي أو ضغط واقع علي العصب .
- أحيانا يصف الطبيب للمريض جرعة من الكورتيزون ويعتبر الكورتيزون غير ضار طالما وصف بواسطة الطبيب والكورتيزون هرمون موجود ويفرز بواسطة جسم الإنسان .
- بعض الحالات يصف الطبيب لها حقن مقوية للعصب .
- جلسات العلاج الطبيعي .
- ينصح بعدم التنقل من مكان دافئ إلي مكان بارد والعكس .
- كيلو من عسل النحل عليه عشرون جرام من غذاء الملكات ويتم تناول ملعقة صباحا ومساءا .
- عمل مشروب من الزنجبيل مع كمية قليلة جدا من جوز الطيب .
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