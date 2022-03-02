أعراض الإصابة بالعصب السابع وطرق علاجه

يعتبر العصب السابع واحد من ضمن 12 عصب تخرج من منطقة جذع المخ وهي مجموعة من الأعصاب الدماغية ويشغل العصب السابع الترتيب السابع فيها لذلك يسمي بهذا الاسم وهو المسئول عن حركة عضلات الوجه بمعني هو المسئول عن الضحك والدموع ومسئول عن التذوق في ثلثي حجم اللسان وحوالي 50% من حالات الإصابة بالعصب تكون أسباب الإصابة غير معروفة وقد يصيب العصب السابع المرأة أثناء الحمل في الشهور الثلاث الأخيرة بسبب تورم الجسم وتراكم وضغط السوائل المسببة للتورم علي العصب وكثيرا من حالات الإصابة بالتهاب العصب السابع عموما تعود سليمة تماما وهناك بعض الحالات تترك أثر بسيط علي المريض وهناك حالات تترك أثر كبير قد تصل إلي حد حدوث التشوهات وبعض الحالات تبقي كما هي وهذا نادرا ما يحدث ونتحدث هنا عن أعراض الإصابة بالعصب السابع وأسبابه وبعض طرق علاجه .

أسباب الإصابة بالتهاب العصب السابع

حدوث تهيج أو التهاب فيروسي في العصب نفسه .

حدوث إصابة أو التهاب في الأذن الوسطي .

وقوع ضغط علي العصب .

التعرض لتيار من الهواء البارد فترة كبيرة .

قد يكون السبب هو كثرة الضغوط العصبية والنفسية الواقعة علي الشخص .

أعراض الإصابة بالعصب السابع

يشعر المريض في حالات كثيرة بصوت عالي أو طنين في الأذن .

فقد حاسة التذوق في اللسان .

الشلل الوجهي وسقوط الجفن .

العين نصبح مفتوحة دائما لا يستطيع المريض غلقها وهذا أكثر شيئ يجب علاجه لتجنب حدوث أي ضرر للعين.

طرق علاج التهاب العصب السابع