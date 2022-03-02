نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك دايت بالشوفان وشوكولاتة حلويات من غير حرمان صحية وسريعة في المقال التالي
كيك دايت بالشوفان وشوكولاتة حلويات سريعة صحية من غير حرمان، الكثير منا يتبع أنظمة غذائية الصحية ويكون لديه الرغبة في تناول الحلويات ولكنه لا يستطيع لأن حلويات المعتادة تخرجك من النظام الغذائي والدايت وتوقف عملية الحرق، ولكن خبراء تغذية خلال تلك الفترة جاؤوا بوصفات صحية مناسبة للدايت والرجيم ويدخل في تحضيرها المكونات الصحية مثل شوكولاته الخالية من السكر استخدام دقيق الشوفان وإدخال الفاكهة في تلك الوصفات حتى تعطيك طعم حلو واستخدام جوز الهند المبشور مع دهون صحية مثل الكريمة والقشطة وزيت جوز الهند، واليوم سنعد معكم طريقة كيك دايت بالموز وشوفان وحبيبات شوكولاته بمكونات كلها صحية ترضيك وستنال إعجاب كل من يتناولها ولن يتوقف جسمك عن الحرق.
طريقة كيك دايت بالموز والشوفان شوكولاته
- نحتاج إلى عدد كوب من شوفان مطحون.
- نصف كوب من الفركتوز أو سكر دايت على حسب رغبتك.
- عدد 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من دقيق جوز الهند أو جوز الهند المبشور ناعم.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من شوكولاته سبريد دايت يمكن الإستغناء عنها.
- 3/4 كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو سمن بلدي.
- عدد 3 ثمرات من الموز الناضج مهروس.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من حبيبات شوكولاته دارك.
تحضير كيك دايت شوكولاته بالموز والشوفان
- نجهز الفرن ونقوم بتسخينه على درجة حرارة 180 مئوية، وتجهز صينية الفرن تدهن بالقليل من الزبدة أو تبطن بورق زبدة وتترك جانباً.
- ثم في وعاء يضاف دقيق شوفان مع بيكنج بودر مع بيكنج صودا والملح وتترك جانبا مكونات الجافة.
- ثم في طبق آخر نضيف البيض مع السكر مع الفانيليا والشوكولاته الصحية وتضاف في وعاء الخلاط ثم يضاف لهم الزيت وتخلط لمدة دقائق حتى تتداخل مكونات مع بعضها جيدا مكونة مزيج سائل.
- ثم نضيف ثمرة موز المهروس الطرية إلى مكونات سائلة ونخفق مرة أخرى، ثم نضيفها إلى خليط الدقيق مع جوز الهند ونخفق مرة أخرى بالمضرب كهربائي حتى تتداخل كل مكونات مع بعضها.
- يصب مزيج كيك موز للدايت في صينية الخبز وتدخل الفرن وهو ساخن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتخرج وتناولها مع الشاي أو القهوة.
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