نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة محلات الطرشي أعملي مخلل الزيتون الأسود في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
تعتبر المخللات عامة طبق من الأطباق اللذيذة أو من الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها بجانب أي أكلة من الأكلات سواء الأكلات الأساسية أو الأكلات الشعبية، فقد توجد أنواع عديدة جدا من المخللات فمن ضمنها هو مخلل الخيار أو مخلل الليمون أو مخلل الزيتون وغير ذلك الكثير ولكن مخلل الزيتون هو الأحلى من بين كل هذه الأنواع، ونجد طرق كثيرة لعمل مخلل الزيتون ويوجد نوعان منه مثل الزيتون الأخضر والزيتون الأسود ولكن الزيتون الأسود هو الألذ في مذاقه ويكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، ويمكننا أن نقوم بتخليله في البيت بطريقة سهلة وسريعة ومكوناته بسيطة ومتوافرة.
من أجمل أنواع المخللات هو مخلل الزيتون الأسود وعلى الرغم من وجود الزيتون الأخضر إلا أنه الزيتون الأسود هو الأكثر تناولا والذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، وذلك لأن الزيتون الأخضر ممكن أن يكون به مرار أكثر من الأسود فطريقة تخليله في البيت سريعة وبسيطة جدا وفي خلال عشر أيام يكون المخلل جاهز للتناول.
مكونات مخلل الزيتون الأسود
- إثنان كيلو من الزيتون الأسود.
- كمية مناسبة من الماء الفاتر.
- ثمرتان من الجزر المبشور.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- كمية من شرائح الليمون.
- كوب واحد كبير من عصير الليمون.
- نصف كوب كبير من زيت الزيتون.
- كمية مناسبة من الملح الخشن.
طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود
- نقوم أولا بغسل حبات الزيتون بشكل جيد بإستخدام الماء ويتم غسلهم أكثر من مرة للتخلص تماما من الأتربة التي تتعلق به ثم يتم عمل ثقب أو شق في الزيتون بإستخدام سكينة حتى يتم تخليله جيدا ولإمتصاص الزيتون من المحلول الذي يضاف إليه.
- وبعد ذلك قومي بإحضار طبق كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء الفاتر ونضيف إلى الماء كمية مناسبة من الملح الخشن ولتكن أربع ملاعق كبيرة الحجم ويتم تقليبهم مع بعض لذوبان الملح.
- ثم نضع حبات الزيتون في هذا المحلول ونتركه بهذه الطريقة لعدة أيام بشرط أن يتم تغيير هذا المحلول كل يومين على الأقل حتى نتأكد من التخلص بشكل نهائي من المرار الذي يوجد في الزيتون.
- وبعد التأكد من عدم وجود المرار في حبات الزيتون نقوم بتجهيز إناء مناسب ونضع به كمية مناسبة من الماء وكمية مناسبة من الملح الخشن ونضع نصف كوب كبير من الخل الأبيض وعصير الليمون ونضعه على النار حتى الغليان.
- ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ونحضر برطمان زجاجي كبير ونضع به طبقة من الزيتون وكمية من خليط الماء وطبقة من شرائح الليمون.
- ونستمر بهذه الطريقة حتى إنتهاء كمية الزيتون وفي النهاية نضيف الجزر المبشور وزيت الزيتون ويتم غلق البرطمان جيدا ونتركه لمدة عشر أيام حتى يتم تخليله.
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