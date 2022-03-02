ضاع عمرك وانتي تشتري الزبدة.. بكليو حليب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي بطعم وقوام يجنن احلي من الجاهز

طريقة عمل الزبدة الفلاحي نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث نخص بالذكر أهم المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل أفضل نوع من أنواع الدهن الطبيعي الفلاحي عالي الدسم، حيث يعتبر من بين أهم أنواع الدهون الطبيعية والتي أثبت الخبراء الصحيين أنها من بين أهم الأنواع من الزبد الصحي عالي الدسم، والخالي من أي مواد دهنية مهدرجة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يجب أن يستخدم من مكونات متميزة لها القدرة على أن تعطي أفضل نوع من أنواع الزبد الطبيعي مع بيان أهم الخطوات الأساسية لتحضير الزبد.

مكونات إعداد الزبدة الفلاحي بكيلو حليب

عمل الزبدة الفلاحي في البيت يعتبر من بين أشهر المنتجات التي من الممكن أن نقوم بالتحضيرات الأساسية لها في البيت حيث يعد مكون الزبد الطبيعي من أهم الدهون التي تعد محتوية على أفضل الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تخلو من أنواع الدهون الثلاثية الضارة ومن النوع المهدرج حيث أنها تعد أفضل كثيرا من أنواع الزبد الصناعي عالية الهدرجة، والتي يتسبب إدخالها في الأطعمة حالة تصلب الشرايين، ومن خلال ما يلي توضيح لمكونات الزبد الطبيعي من الممكن أن يتم تحضيره بإحضار المكونات الآتية:

لتر من الحليب كامل الدسم.

مكعبات من الثلج.

زجاجتان فارغتان.

وعاء ملائم.

علبة حفظ مناسبة.

طريقة تحضير الزبدة الفلاحي بكيلو حليب

الزبد الفلاحي من اليسير أن نقوم بالتحضير السريع له وهذ ما يكون من خلال الاتباع للخطوات الآتية: