بأقل تكلفة أصنعي مزيل عرق طبيعي منزلي لإزالة رائحة العرق وبرائحة عطرية تدوم طويلاً

يعد مزيل العرق من أهم مستحضرات التجميل التي لا يمكن لأي شخص سواء السيدات أو الرجال أن يستغنى عنه وخاصة في فصل الصيف ففي هذا الفصل بالتحديد لا يمكننا الإستغناء عنه نهائيا، لأنه يقاوم العرق الذي يزداد بكثرة عندما يكون الجو حار فمن المعروف أن العرق له دور كبير جدا في ظهور رائحة كريهة لا يمكن للشخص أن يتحملها، لذلك يلجأون إلى إستخدام مزيل عرق يكون مميز برائحة جميلة وطيبة ومن أكثر الأشخاص الذين يعانون من العرق والرائحة الكريهة هم الذين يعانون من زيادة في الوزن، ومن أكثر المناطق التي يوجد بها العرق بكثرة هي منطقة تحت الإبط ولهذا السبب تلجأ كل فتاة أو إمرأة إلى شراء مزيلات العرق التي توجد في كل الأسواق.

فيكون لها أنواع وروائح متعددة وتباع بأسعار متفاوتة ويمكن لأي شخص أن يقوم بشرائها ولكن كل هذه المزيلات قد تحتوي على مواد كيميائية، فممكن أن تضر بشرة الجسم ولها دور كبير أيضا في ظهور السواد الذي يوجد تحت الإبط، لذلك تفضل أن تقوم بعمل مزيل عرق منزلي يتكون من عدة مواد طبيعية وتتوافر هذه المواد في كل منزل ولا يكون مكلف وسهل جدا في تحضيره، ويمكن الإحتفاظ به لفترة طويلة من الوقت ومن الممكن أن يتم عمله بإستخدام الرائحة المرغوب فيها.

مزيل العرق من أهم الأشياء بالنسبة للكثير من الأشخاص فلا يمكنهم الإستغناء عنه وخاصة في فصل الصيف لأنه يقاوم رائحة العرق الكريهة، لذلك نقوم بعمل مزيل عرق طبيعي في البيت بطريقة سهلة جدا ومكوناته معروفة حيث أن نصيف إليه الرائحة المرغوب فيها مثلا ممكن أن نضيف رائحة الشبه أو جوز الهند وغير ذلك الكثير.

مكونات مزيل عرق منزلي

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب مناسب.

ثلاث قطرات من المسك.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشبه.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللافندر.

طريقة عمل مزيل عرق منزلي