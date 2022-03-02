طريقة عمل اللحمة بالبصل والفطر فى البيت مثل المحلات

تعد اللحمة من أكثر أنواع اللحوم طلبا وشهرة فى العالم حيث يفضل معظم الناس تناول اللحمة كثيراً بطرق مختلفة وذلك لأنها تحتوي على البروتين ويكون أيضا طعمها لذيذ، ولكن لا يجب الإكثار منها خاصة لمن يعانون من السمنة لأن بها دهون ايضا، ويمكن تناولها بطرق متنوعة ووصفات مختلفة تحضر وتقدم فى المناسبات والعزائم، وسوف نقوم بذكر طريقة لعمل اللحم بطرق مختلفة بخطوات بسيطة وسريعة.

محمد يوسف

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