مقرمشة ولذيذة.. قلي البطاطس بدون زيت بطريقة صحية رائعة وسر خلطة الطعم رهيب

تعتبر الأطعمة المقلية في الزيت من ضمن الأشياء الضارة لجسم الإنسان، لذلك يبحث الأشخاص المحبون للأكل المقلي على طريقة يتم بها قلي البطاطس بدون زيت، وقد انتشرت خلال الأوقات الأخيرة عدة طرق أثبتت نجاحها في ذلك وأنتجت نفس الطعم اللذيذ والمقرمش للبطاطس، لذلك نستعرضها معكم خلال مقالنا اليوم حيث يحرص الكثير على تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية.

قلي البطاطس بدون زيت

يتم تحضير ما يلي من مكونات:

عدد أربع حبات من البطاطس.

ورقة زبدة.

ملعقة زيت.

ماء للسلق.

الطريقة

يتم غسل البطاطس جيدا بعد انتزاع قشرتها، ثم تقطع إلى أصابع متساوية في الحجم.

في إناء على النار ضعي الماء واتركيه حتى الغليان، ثم ضعي أصابع البطاطس في الماء المغلي لمدة دقيقتان.

ثم صفيها جيدا من الماء ورصيها على ورق زبدة في صينية فرن.

باستخدام فرشاة يتم تغطية البطاطس بطبقة خفيفة من الزيت ويتم إدخالها الفرن تحمر من جميع الجوانب.

قلي البطاطس بالماء

من خلال تلك الطريقة يتم استبدال الزيت بالماء ليتم تحمير البطاطس، حيث يتم تسخين الماء لدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى التبخر، ويتم قلي البطاطس بها وكأنها زيت، وتصلح تلك الطريقة لتسوية الدجاج واللحوم على أن تكون كمية قليلة.

طريقة قلي البطاطس في الفرن

بعد غسل البطاطس جيدا وتقطيعها بالطريقة المفضلة لديك، يتم وضعها في الماء لفترة من الوقت، ثم يتم تجفيفها بواسطة منشفة جافة.

ومن خلال قليل من الزيت والملح يتم رش البطاطس بهما بعد أن يتم رصها في صينية فرن وتترك حتى تنضج تماما وتصل إلى اللون الذهبي المقرمش من جميع الجهات.

كما يمكن تكرار الخطوات السابقة مع البطاطس بالبقسماط مع إضافة قليل من البيكنج بودر للحصول على نتائج مثالية في القرمشة.

مع اتجاه الكثير من الاشخاص الى الوجبات الخفيفة للحفاظ على النظام الغذائي المثالي، تم التعرف على أفضل الطرق في قلي البطاطس بدون زيت للحصول على بطاطس مقرمشة، وتقدم ساخنة بجانب وجبات الغذاء ويمكن تناولها في سندوتشات مع إضافة شرائح الطماطم والخس في الصباح أو المساء.