نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروس إليك وصفات سحرية من الفواكه واللبن والعسل لجسم فى بياض الحليب وبشرة ناعمة كاﻷطفال ستذهلك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح الجسم كله، تخجل الكثير من النساء بسبب لون الجسم الداكن، و يحلمون بجسم فاتح اللون بدون أن تتأذى البشرة، ولذلك يبحثون عن طرق آمنة وفعالة وبدون آثار جانبية لتفتيح لون الجسم كله، ويكون السبب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة من الوقت تؤدي لإسمرار الوجه أو الجسم عموماً، كذلك إرتداء الملابس المصنوعة من اﻷلياف الصناعية، وسنقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية لتفتيح الجسم كله.

الزبادى بالبرتقال

يعتبر البرتقال هو من أكثر الفواكه التي تفيد الجسم عموماً لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة التي من دورها تبييض الجسم، وتبييض المناطق الداكنة، كما أن الزبادي أيضاً يلعب دور كبير في تفتيح الجسم وتنعيمه، نترك قشور البرتقال في الشمس حتى تجف تماماً ثم نقوم بطحنها وخلطها مع كوب زبادي كامل الدسم، ونقلب بإستمرار ثم نقوم بوضعها على الجسم قبل الذهاب للإستحمام، ونضعها على الجسم لمدة ربع ساعة على الأقل، وتتكرر هذه الوصفة لمرتين في الأسبوع.

الشوفان بالطماطم

كما أن الشوفان مع الطماطم له دور كبير في تفتيح الجسم، لأن الطماطم تحتوي على مضادات أكسدة وحساسية، وتحمي الإصابة بالشيخوخة المبكرة وتفتح الجسم في وقت قصير، كما أن الشوفان يرطب الجسم وينعمه، نقوم بعصر حبة طماطم في الخلاط، ثم نضع ملعقتين من عصير الطماطم وكوب زبادي وملعقة دقيق شوفان، ثم نقوم بخلط المكونات معاً حتى يختلطوا، ونقوم بوضعها على الجسم لمدة ربع ساعة ثم نبدأ بفركها بلطف وبعد ذلك نقوم بالاستحمام بماء دافيء، وتكرارها لمدة مرتين.

عسل النحل على اللبن على الليمون

قومى بإحضار إناء عميق وضعى بداخله ثلاث ملاعق متساوية، ملعقة لبن مع ملعقة عسل ابيض طبيعي وملعقة عصير ليمون، إبدأى بتقليب المكونات جيدآ حتى اﻹمتزاج بالكامل، إنظرى إلى الكمية التى صنعتيها إن كانت تكفى إبدأى فى إستخدامها كما يلى و إن كانت ﻻ تكفى تغطية الجسم كله كررى نفس الخطوات و بنفس المقادير لزيادة الكمية، ثم ضعى الوصفة على الجسم قبل الاستحمام ونتركها بربع ساعة ثم نفركها ونقوم بشطف الجسم بماء دافيء.